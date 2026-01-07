Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Σχέδια γάμου

Οι φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη πυκνώνουν και όχι αδικαιολόγητα, αφού η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά, βέβαιοι πλέον ότι θέλουν μαζί να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια. Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί και σίγουρα δεν έχουν ανάγκη από περισσότερο χρόνο για επιβεβαίωση της αμοιβαίας αγάπη τους.

Πρωτίστως, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να γεμίσει το σπίτι τους γρήγορα από παιδικές φωνές, αφού και οι δύο θέλουν πολύ να κάνουν παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέμα της επισημοποίησης, η οποία μπορεί να γίνει και με μια πιο απλή μορφή, όπως ένα σύμφωνο συμβίωσης ή ένας πολιτικός γάμος.

Το τελευταίο διάστημα, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια περνά όλο και περισσότερο καιρό στην Πορτογαλία, στο πλευρό του ποδοσφαιριστή συντρόφου της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ποιες είναι οι προτεραιότητές της. Μακριά από την Ελλάδα, αλλά κοντά στον άνθρωπο που αγαπά, η ραδιοφωνική παραγωγός δείχνει ότι η αγάπη μικραίνει την απόσταση.

Δύο χρόνια γεμάτα έρωτα και κοινό όραμα για το μέλλον. Είναι μαζί και αυτό είναι αρκετό, για να έχουν όλα όσα χρειάζονται. Τις ημέρες των εορτών τις πέρασαν σε μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Η Λισσαβώνα είναι το ιδανικό φόντο για ένα ερωτευμένο ζευγάρι που διανύει την καλύτερη φάση του. Οι δυο τους απολαμβάνουν βόλτες στα στολισμένα σοκάκια της Alfama, ρομαντικά ηλιοβασιλέματα σε σημεία με πανοραμική θέα στον ποταμό Τάγο, αλλά και χαλαρές στιγμές σε καφέ, παραδοσιακά εστιατόρια και φυσικά για μουσικές βραδιές με αισθησιακά fado.

Οι φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης της Ελένης και του Φώτη πυκνώνουν και όχι αδικαιολόγητα, αφού η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Και οι δύο έχουν ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα είναι η προσωπική τους ευτυχία. Θέλουν να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, όσες… πτήσεις και αν χρειάζονται γι’ αυτό. Όταν η Ελ. Βουλγαράκη βρίσκεται στην Ελλάδα, κάνουν τουλάχιστον 20 βιντεοκλήσεις την ημέρα. Οι ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του Φώτη τον κρατούν μακριά από την Ελλάδα, ενώ η Ελένη έχει βρει τον τρόπο να κάνει ραδιόφωνο εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, συνεχίζει δυναμικά ως content creator και είναι ανοιχτή σε τηλεοπτικές προτάσεις που θα της επιτρέψουν να διαχειρίζεται τον χρόνο της όπως επιθυμεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες έκανε ένα δοκιμαστικό που στηρίζεται σε αυτήν ακριβώς την ιδέα. Ο ένας έχει γνωρίσει την οικογένεια του άλλου και η έγκριση έχει δοθεί. Φίλοι και συγγενείς μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτή τη σχέση, που έχει φέρει την ισορροπία στη ζωή και των δύο. Γάμος τώρα; Γάμος σύντομα, λένε όσοι τους γνωρίζουν, καθώς το επόμενο βήμα μοιάζει να είναι η φυσική εξέλιξη αυτής της αγάπης.

Η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκεται στο πλευρό του, και το ίδιο έκανε όταν ο ποδοσφαιριστής υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, τραυματισμός που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτό κράτησε και την Ελένη για μεγάλο διάστημα μακριά από την Ελλάδα. Εχει αρχίσει ήδη να μαθαίνει πορτογαλικά και δηλώνει έτοιμη να επισκέπτεται τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου για όσο χρειαστεί.