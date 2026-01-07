Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Σχέδια γάμου

Σύνοψη από το

  • Η απόφαση για επισημοποίηση της σχέσης της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη έχει ήδη ληφθεί, με τις φήμες να πυκνώνουν.
  • Πρωτίστως, το ζευγάρι ενδιαφέρεται να γεμίσει το σπίτι του από παιδικές φωνές, ενώ η επισημοποίηση μπορεί να γίνει και με σύμφωνο συμβίωσης ή πολιτικό γάμο.
  • Η Ελένη Βουλγαράκη περνά όλο και περισσότερο καιρό στην Πορτογαλία στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, με φίλους και συγγενείς να μιλούν για γάμο σύντομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης

Οι φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη πυκνώνουν και όχι αδικαιολόγητα, αφού η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά, βέβαιοι πλέον ότι θέλουν μαζί να δημιουργήσουν μια όμορφη οικογένεια. Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί και σίγουρα δεν έχουν ανάγκη από περισσότερο χρόνο για επιβεβαίωση της αμοιβαίας αγάπη τους.

Πρωτίστως, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να γεμίσει το σπίτι τους γρήγορα από παιδικές φωνές, αφού και οι δύο θέλουν πολύ να κάνουν παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέμα της επισημοποίησης, η οποία μπορεί να γίνει και με μια πιο απλή μορφή, όπως ένα σύμφωνο συμβίωσης ή ένας πολιτικός γάμος.

Το τελευταίο διάστημα, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια περνά όλο και περισσότερο καιρό στην Πορτογαλία, στο πλευρό του ποδοσφαιριστή συντρόφου της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ποιες είναι οι προτεραιότητές της. Μακριά από την Ελλάδα, αλλά κοντά στον άνθρωπο που αγαπά, η ραδιοφωνική παραγωγός δείχνει ότι η αγάπη μικραίνει την απόσταση.

Δύο χρόνια γεμάτα έρωτα και κοινό όραμα για το μέλλον. Είναι μαζί και αυτό είναι αρκετό, για να έχουν όλα όσα χρειάζονται. Τις ημέρες των εορτών τις πέρασαν σε μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Η Λισσαβώνα είναι το ιδανικό φόντο για ένα ερωτευμένο ζευγάρι που διανύει την καλύτερη φάση του. Οι δυο τους απολαμβάνουν βόλτες στα στολισμένα σοκάκια της Alfama, ρομαντικά ηλιοβασιλέματα σε σημεία με πανοραμική θέα στον ποταμό Τάγο, αλλά και χαλαρές στιγμές σε καφέ, παραδοσιακά εστιατόρια και φυσικά για μουσικές βραδιές με αισθησιακά fado.

Οι φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης της Ελένης και του Φώτη πυκνώνουν και όχι αδικαιολόγητα, αφού η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Και οι δύο έχουν ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα είναι η προσωπική τους ευτυχία. Θέλουν να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, όσες… πτήσεις και αν χρειάζονται γι’ αυτό. Όταν η Ελ. Βουλγαράκη βρίσκεται στην Ελλάδα, κάνουν τουλάχιστον 20 βιντεοκλήσεις την ημέρα. Οι ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις του Φώτη τον κρατούν μακριά από την Ελλάδα, ενώ η Ελένη έχει βρει τον τρόπο να κάνει ραδιόφωνο εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, συνεχίζει δυναμικά ως content creator και είναι ανοιχτή σε τηλεοπτικές προτάσεις που θα της επιτρέψουν να διαχειρίζεται τον χρόνο της όπως επιθυμεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες έκανε ένα δοκιμαστικό που στηρίζεται σε αυτήν ακριβώς την ιδέα. Ο ένας έχει γνωρίσει την οικογένεια του άλλου και η έγκριση έχει δοθεί. Φίλοι και συγγενείς μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτή τη σχέση, που έχει φέρει την ισορροπία στη ζωή και των δύο. Γάμος τώρα; Γάμος σύντομα, λένε όσοι τους γνωρίζουν, καθώς το επόμενο βήμα μοιάζει να είναι η φυσική εξέλιξη αυτής της αγάπης.

Η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκεται στο πλευρό του, και το ίδιο έκανε όταν ο ποδοσφαιριστής υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, τραυματισμός που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτό κράτησε και την Ελένη για μεγάλο διάστημα μακριά από την Ελλάδα. Εχει αρχίσει ήδη να μαθαίνει πορτογαλικά και δηλώνει έτοιμη να επισκέπτεται τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου για όσο χρειαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση ενδυνάμωσης στο σπίτι που κάθε γυναίκα άνω των 40 πρέπει να κάνει – Καθυστερεί τη γήρανση

24χρονος που «έτρωγε μέχρι θανάτου» έχασε 116 κιλά χωρίς ενέσεις – Η απλή άσκηση που όπως ισχυρίζεται άλλαξε τη ζωή του

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το νέο έτος και ποιους θα αφορά

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων – «Λουκέτο» από σήμερα στις λαϊκές αγορές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μιχάλης Μητρούσης: «Δεν θέλω να ‘χω καμία σχέση μαζί του, δεν με ενδιαφέρει η συγγνώμη του»

Ο Μιχάλης Μητρούσης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσι...
03:10 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Δεν ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα, η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις»

Με αφορμή τη μουσική του συνεργασία με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο Παναγ...
00:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Ρομαντική βόλτα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χιονισμένο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφίες

Μια ρομαντική απόδραση στο Λονδίνο αποφάσισαν να κάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτη...
23:22 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Στράτος Τζώρτζογλου: «Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούν για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι