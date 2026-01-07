Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, προκαλώντας θανατηφόρα δυστυχήματα, χάος στις μετακινήσεις και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, από τη Γαλλία και τη Βοσνία έως τη Βρετανία και την Ιταλία.

Συνολικά έξι άνθρωποι έχουν πεθάνει καθώς το χιόνι, ο πάγος και οι πολικές θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραλύουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Γαλλία: Νεκροί και τροχαία

Οι αρχές στην περιοχή Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία δυστυχήματα την Τρίτη, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Ένας οδηγός υπέκυψε τη Δευτέρα το βράδυ στο νοσοκομείο, αφού το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον ποταμό Μαρν, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από σύγκρουση με βαρύ φορτηγό στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σημαντικές αναταράξεις καταγράφονται στις αερομεταφορές, καθώς πολλές πτήσεις ακυρώνονται από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Παρισιού, το Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ και το Ορλί, νωρίς την Τετάρτη, προκειμένου τα συνεργεία εδάφους να καθαρίσουν τους διαδρόμους και να αποπαγοποιήσουν τα αεροσκάφη.

Περίπου το 40% των πτήσεων στο Σαρλ ντε Γκολ αναμενόταν να ακυρωθεί και το 25% στο Ορλί. Το Παρίσι ξύπνησε την Τρίτη σκεπασμένο από ένα παχύ στρώμα χιονιού στις στέγες και τα μνημεία του.

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital’s streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Ολλανδία: Ακυρώσεις πτήσεων

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό προσπαθούσε να καθαρίσει τους διαδρόμους και να αποπαγοποιήσει τα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις στη χώρα βυθίστηκαν στο χάος, αφού τα εσωτερικά δρομολόγια ανεστάλησαν νωρίς την Τρίτη λόγω βλάβης στα πληροφοριακά συστήματα, επιδεινώνοντας τα προβλήματα που ήδη είχε προκαλέσει ο καιρός.

Τα δρομολόγια του Eurostar προς το Παρίσι από το Άμστερνταμ είτε ακυρώθηκαν είτε παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Γερμανία: Θερμοκρασίες υπό το μηδέν και προειδοποιήσεις για έντονες χιονοπτώσεις

Πολικές θερμοκρασίες επικρατούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τον υδράργυρο να υποχωρεί πολύ κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη.

Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταιγίδα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά της χώρας.

Βρετανία: Κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μετακινήσεις

Στη Βρετανία, η θερμοκρασία έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους -12 βαθμούς Κελσίου, με το χιόνι να διαταράσσει τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις και να οδηγεί στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.

Ιταλία: Πτώσεις δέντρων και βροχοπτώσεις

Στην Ιταλία, οι θερμοκρασίες σε πεδινές περιοχές του βορρά υποχώρησαν κάτω από το μηδέν, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονταν την Τρίτη σε περιοχές μεσαίου και χαμηλού υψομέτρου στην Εμίλια-Ρομάνια, τις Μάρκε και την Τοσκάνη.

Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας πλήττονται από ήπιους ανέμους που συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η αδιάκοπη βροχή στη Ρώμη προκάλεσε υπερχείλιση των όχθεων του Τίβερη, γεγονός που επισκίασε την ευλογία των Θεοφανίων του πάπα Λέοντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, καθώς λίγες χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί κάτω από ομπρέλες.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, εξέδωσε την Τρίτη εντολή που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης δέντρων και πλημμυρών.

Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στην ιταλική πρωτεύουσα.

Στα «λευκά» τα Βαλκάνια

Ισχυρές χιονοπτώσεις και καταρρακτώδεις βροχές έχουν πλήξει χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας άνοδο της στάθμης των ποταμών, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Στη Σερβία, ορισμένες τοπικές αρχές στα δυτικά της χώρας έθεσαν σε ισχύ έκτακτα μέτρα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας παράλληλα τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πολλοί ταξιδεύουν προς χιονοδρομικά κέντρα ή άλλους προορισμούς ενόψει των Ορθόδοξων Χριστουγέννων την Τετάρτη και του επερχόμενου Σαββατοκύριακου.

Στη Βοσνία, μια γυναίκα πέθανε τη Δευτέρα στο Σαράγεβο όταν κλαδί δέντρου, καλυμμένο με χιόνι, έπεσε στο κεφάλι της.

Τέλος, ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένες θάλασσες σαρώνουν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο, επιτείνοντας το σκηνικό κακοκαιρίας που έχει απλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Πηγή: Guardian