Βίντεο-σοκ από κακοποίηση δύο σκύλων: 68χρονος τους είχε δέσει σε αυτοκίνητο και τους έσερνε στον δρόμο

Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων συγκλόνισε την Κυριακή το απόγευμα τη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας φέρεται να έδεσε δύο σκύλους στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του και τους έσερνε σε δρόμο της περιοχής του Λονγκ Άιλαντ, προκαλώντας τον τρόμο και την αντίδραση περαστικών που κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Ένα βίντεο κατέγραψε τα δύο σκυλιά, έναν Γερμανικό Ποιμενικό ονόματι «Marzipan» και ένα πίτμπουλ ονόματι «Nougat», δεμένα με τα λουριά τους στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου.

A driver in Long Island City was seen driving with two dogs tied to the back of the vehicle. Please contact NYPD if you see further incidents like this.#citizen #citizenapp #protecttheworld Video courtesy of coronavirusny pic.twitter.com/g3Kk5Neak3 — SubX.News® (@SubxNews) January 5, 2026



Στο βίντεο ακούγεται ένας περαστικός να φωνάζει: «Τι κάνουν αυτοί οι μ@@@@@ες σε αυτό το σκυλί, ρε φίλε; Τον σέρνουν από το πίσω μέρος του γ@@@@ου αυτοκινήτου, φίλε», όπως μεταδίδει το PIX 11.

Ο οδηγός φέρεται έβαλε τους σκύλους μέσα στο αυτοκίνητο και να τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 68χρονο Dan Bujor, μεταφέροντας τη Nougat και τον Marzipan για ιατρικό έλεγχο στην Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA) στο Μανχάταν.

Ο Marzipan, περίπου 2 ετών, υπέστη ρήξη τυμπάνου λόγω της κακοποιητικής εμπειρίας, ενώ η Nougat, εκτιμώμενης ηλικίας 2 έως 4 ετών, είχε εκδορές στις πατούσες της, φλεγμονή στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων και διάρροια, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Howard Lawrence, αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιβολής Νομοθεσίας για την Ευημερία Ζώων της ASPCA, δήλωσε: «Τα πλάνα αυτού του περιστατικού είναι βαθιά συγκλονιστικά και αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση του επίμονου προβλήματος της κακοποίησης ζώων στη Νέα Υόρκη».

«Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ASPCA έχει δεχθεί περίπου 20 ζώα από 18 περιστατικά ύποπτης κακοποίησης», πρόσθεσε.

Ο Bujor δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση κατά την ακρόασή του, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και ενός έτους φυλάκισης.