Βίντεο-σοκ από κακοποίηση δύο σκύλων: 68χρονος τους είχε δέσει σε αυτοκίνητο και τους έσερνε στον δρόμο

  • Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη, όταν ένας 68χρονος φέρεται να έδεσε δύο σκύλους στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του και τους έσερνε σε δρόμο του Λονγκ Άιλαντ.
  • Τα δύο σκυλιά, ο «Marzipan» και η «Nougat», μεταφέρθηκαν για ιατρικό έλεγχο στην ASPCA. Ο Marzipan υπέστη ρήξη τυμπάνου, ενώ η Nougat είχε εκδορές στις πατούσες και φλεγμονή.
  • Ο 68χρονος Dan Bujor δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση, με την ASPCA να δηλώνει ότι «τα πλάνα αυτού του περιστατικού είναι βαθιά συγκλονιστικά».
Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων συγκλόνισε την Κυριακή το απόγευμα τη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας φέρεται να έδεσε δύο σκύλους στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του και τους έσερνε σε δρόμο της περιοχής του Λονγκ Άιλαντ, προκαλώντας τον τρόμο και την αντίδραση περαστικών που κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Ένα βίντεο κατέγραψε τα δύο σκυλιά, έναν Γερμανικό Ποιμενικό ονόματι «Marzipan» και ένα πίτμπουλ ονόματι «Nougat», δεμένα με τα λουριά τους στο πίσω μέρος ενός κόκκινου αυτοκινήτου.


Στο βίντεο ακούγεται ένας περαστικός να φωνάζει: «Τι κάνουν αυτοί οι μ@@@@@ες σε αυτό το σκυλί, ρε φίλε; Τον σέρνουν από το πίσω μέρος του γ@@@@ου αυτοκινήτου, φίλε», όπως μεταδίδει το PIX 11.

Ο οδηγός φέρεται έβαλε τους σκύλους μέσα στο αυτοκίνητο και να τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 68χρονο Dan Bujor, μεταφέροντας τη Nougat και τον Marzipan για ιατρικό έλεγχο στην Αμερικανική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ζώων (ASPCA) στο Μανχάταν.

Ο Marzipan, περίπου 2 ετών, υπέστη ρήξη τυμπάνου λόγω της κακοποιητικής εμπειρίας, ενώ η Nougat, εκτιμώμενης ηλικίας 2 έως 4 ετών, είχε εκδορές στις πατούσες της, φλεγμονή στο δέρμα μεταξύ των δακτύλων και διάρροια, σύμφωνα με τις αρχές.


Ο Howard Lawrence, αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιβολής Νομοθεσίας για την Ευημερία Ζώων της ASPCA, δήλωσε: «Τα πλάνα αυτού του περιστατικού είναι βαθιά συγκλονιστικά και αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση του επίμονου προβλήματος της κακοποίησης ζώων στη Νέα Υόρκη».

«Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η ASPCA έχει δεχθεί περίπου 20 ζώα από 18 περιστατικά ύποπτης κακοποίησης», πρόσθεσε.

Ο Bujor δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση κατά την ακρόασή του, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και ενός έτους φυλάκισης.

 

