«The Housemaid»: Πράσινο φως για σίκουελ μετά τη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στις αίθουσες

  • Η Lionsgate έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή ενός σίκουελ του ψυχολογικού θρίλερ «The Housemaid», εν μέσω της μεγάλης εισπρακτικής του επιτυχίας που ξεπέρασε τα 133 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Το σίκουελ θα βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της επιτυχημένης τριλογίας της Φρίντα ΜακΦάντεν, «The Housemaid’s Secret», με τα γυρίσματα να ξεκινούν αργότερα φέτος και τη Σίντνεϊ Σουίνι να αναμένεται να επιστρέψει.
  • Η διάσημη σειρά βιβλίων της ΜακΦάντεν έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το «The Housemaid’s Secret» να παραμένει στη λίστα των bestseller των New York Times για 65 συνεχόμενες εβδομάδες.
Εν μέσω της μεγάλης εισπρακτικής επιτυχίας του ψυχολογικού θρίλερ «The Housemaid», βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν (Freida McFadden) με πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney), Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried) και Μπράντον Σκλέναρ (Brandon Sklenar), η Lionsgate έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή ενός σίκουελ.

Θα βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της επιτυχημένης τριλογίας της Μακφάντεν «The Housemaid’s Secret» και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος.

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης τους τελευταίους μήνες, με τη Σουίνι να αναμένεται να επιστρέψει ως πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός, όπως και ο συμπρωταγωνιστής της, Μισέλ Μορόνε (Michele Morrone) υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Φέιγκ (Paul Feig) και σε σενάριο της Ρεμπέκα Σόνεναϊν (Rebecca Sonnenshine) η οποία έκανε και την προσαρμογή της πρώτης ταινίας.

Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται ο Τοντ Λίμπερμαν (Todd Lieberman) της Hidden Pictures, ο Φέιγκ και η Λόρα Φίσερ (Laura Fischer) για την Pretty Dangerous Pictures ενώ η Μακφάντεν θα έχει επίσης το ρόλο της εκτελεστικής παραγωγού.

Το «The Housemaid» εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία την περίοδο των γιορτών, καταγράφοντας εισπράξεις άνω των 75 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τις πρώτες 17 ημέρες προβολής και 133 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ θα συνεχιστεί η διανομή στις διεθνείς αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Το φιλμ βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. «Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Millie βρίσκει δουλειά ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι, τη Nina και τον Andrew Winchester. Ωστόσο, αυτό που ξεκινά ως ιδανική δουλειά εξελίσσεται γρήγορα σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο —ένα σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας».

Το μυθιστόρημα «The Housemaid’s Secret», που κυκλοφόρησε το 2023, βρίσκει τη Millie «σε μια νέα δουλειά με νέες υποσχέσεις, αν και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα άλλο επικίνδυνο νοικοκυριό, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται».

Η διάσημη σειρά βιβλίων έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και από αυτά, τα 4 εκατομμύρια αφορούν το «The Housemaid’s Secret», το οποίο κυκλοφορεί σε 40 γλώσσες.

Σύμφωνα με το Deadline, παραμένει στη λίστα των bestseller των New York Times για 65 συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ κέρδισε το βραβείο Goodreads Choice 2023 στην κατηγορία Καλύτερο Θρίλερ. Η ΜακΦάντεν κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «The Housemaid Is Watching», το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ

