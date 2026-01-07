Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σήμερα, στις 12.00, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.
Αγρότες: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις για τα μέτρα από την κυβέρνηση
Σύνοψη από το
- Σήμερα, στις 12:00, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών.
- Τις ανακοινώσεις θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τους υπουργούς Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.
- Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
