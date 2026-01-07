Αγρότες: Στις 12:00 οι ανακοινώσεις για τα μέτρα από την κυβέρνηση

  • Σήμερα, στις 12:00, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών.
  • Τις ανακοινώσεις θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τους υπουργούς Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.
  • Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σήμερα, στις 12.00, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

08:19 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

