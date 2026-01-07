Έλεγχοι ΑΙ για την ακρίβεια

Ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων στήνεται αυτές τις ημέρες από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τους ελέγχους μέσα στον Ιανουάριο.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει τους πρώτους ελέγχους σε όλη την αγορά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, αυτές τις ημέρες εξειδικευμένα στελέχη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής στήνουν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κτίριο, όπου μεταξύ άλλων στεγάζεται και η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο θα γίνεται όλο το «σκανάρισμα» της αγοράς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συζητώντας με στενούς του συνεργάτες, επισημαίνει ότι η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, που θα συμβάλει καθοριστικά στους καλύτερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους της αγοράς.

Ανοίγουν κούτες…

Καταρτισμένοι επαγγελματίες, ειδικοί στον τομέα της πληροφορικής, παραλαμβάνουν αυτές τις ημέρες εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τον οποίο θα έχουν στη διάθεσή τους για να εντοπίζουν με το πάτημα… ενός κουμπιού τα προϊόντα στα οποία καταγράφονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, αλλά και να προτεραιοποιούνται οι έλεγχοι ανάλογα με το πόσο σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν, όπως, για παράδειγμα, οι πλασματικές εκπτώσεις ή τα απομιμητικά προϊόντα.

Η ειδική ομάδα κρούσης που θα συσταθεί θα δημιουργήσει μια μεγάλη βάση με τις τιμές χιλιάδων προϊόντων όχι μόνο στην τιμή που θα τα αγοράζουν οι καταναλωτές αλλά σε όλη τη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή από τη στιγμή που ένα προϊόν πωλείται από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον χονδρέμπορο και στον τελικό καταναλωτή. Επίσης θα ελέγχονται και όλα τα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα μας είτε διακινούνται μέσω πολυεθνικών εταιρειών. Οι έλεγχοι δεν θα εστιασθούν μόνο στα τρόφιμα αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα είναι τα καύσιμα. Εξάλλου η ακρίβεια είναι ένα από τα προβλήματα στα οποία θα επικεντρωθεί η διοίκηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, καθότι αποτελεί το μεγαλύτερο για την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Πλασματικές εκπτώσεις

Στόχος είναι η «πρόβα τζενεράλε», σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να γίνει κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίοδο ο στόχος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι να εντοπίσει περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή περιπτώσεις προϊόντων που οι τιμές τους αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θα εστιάσουν ακόμα στην τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Υπενθυμίζεται ότι προϊόντα στα οποία αυξάνονται οι τιμές δεν μπορούν να ενταχθούν σε προωθητικές ενέργειες για τρεις μήνες. Εκτός όμως από τους ελέγχους που θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι ελεγκτές θα προχωρούν και σε επιτόπιους ελέγχους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Στελέχωση

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και του Συνηγόρου του Καταναλωτή και γενικά όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Πλέον οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο Αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και για να κάνουν τις καταγγελίες τους. Καταγγελίες οι οποίες θα γίνονται στο αμέσως επόμενο διάστημα και με τη χρήση ειδικών εφαρμογών από το κινητό τους, γρήγορα και εύκολα.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση. Στόχοι είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων τους και η διαμόρφωση μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Ήδη εδώ και λίγες ημέρες η Δέσποινα Τσαγγάρη είναι η πρώτη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δ. Τσαγγάρη είναι μηχανικός πληροφορικής με ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε πολύ μεγάλες εταιρείες τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η στελέχωση της διοίκησης της Αρχής με τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα εκπονεί -μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)- το εθνικό στρατηγικό σχέδιο και προγραμματισμό για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, θα συγκροτεί και θα συντονίζει μεμονωμένα ή μεικτά κλιμάκια ελέγχου, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων. Επίσης θα τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων και θα εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.