Εκπρόσωποι των πωλητών λαϊκών αγορών: «Πήγε πολύ καλά η συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο – Αποδέχτηκε τις τροποποιήσεις»

Σε καλό κλίμα φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αποδέχθηκε τα αιτήματά τους.

«Πήγε πολύ καλά η συνάντηση. Ό, τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε. Έχουμε στη συνέχεια ραντεβού στο υπουργείο οικονομικών για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής», ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών Ελλάδας.

«Μετά από τρεις μήνες αγώνα και πραγματικού διαλόγου με το υπουργείο Ανάπτυξης, σήμερα καταλήξαμε σχεδόν σε όλα τα αιτήματά μας. Ο υπουργός είπε ότι τα δέχθηκε και θα τα ικανοποιήσει όλα» δήλωσε ο Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, κάνοντας λόγο για ειλικρινή διάλογο με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνάντηση που θα γίνει το απόγευμα στις 16:30 στο υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων.

Όπως είπε ο κ. Σωτηρίου το μεγάλο πρόβλημα είναι η οριζόντια φορολόγηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. «Οι λαϊκές αγορές αφανίζονται. Ένα 20-25% έχει φύγει λόγω των δυσβάσταχτων μέτρων» δήλωσε στην εκπομπή Newsroom σημειώνοντας ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσουν μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. «Αύριο θα αποκλείσουμε τη λαχαναγορά του Ρέντη», είπε ο κ. Σωτηρίου σημειώνοντας ότι «οι λαϊκές αγορές κρατούν χαμηλά τις τιμές. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς παραγωγούς και λαϊκές αγορές».

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος. Να σημειωθεί ότι από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα: