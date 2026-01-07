Εκπρόσωποι των πωλητών λαϊκών αγορών: «Πήγε πολύ καλά η συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο – Αποδέχτηκε τις τροποποιήσεις»

Σύνοψη από το

  • Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων των πωλητών λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον κ. Δερετζή να δηλώνει πως «ό, τι έχουμε ζητήσει, ο υπουργός τα αποδέχτηκε».
  • Παρά την αποδοχή των αιτημάτων από τον υπουργό, οι πωλητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με επόμενο ραντεβού στο Υπουργείο Οικονομικών για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο θα καθορίσει την πορεία των δράσεων.
  • Βασικά αιτήματα παραμένουν η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, καθώς και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς «οι λαϊκές αγορές αφανίζονται».
Enikos Newsroom

κοινωνία

λαϊκές αγορές συγκέντρωση

Σε καλό κλίμα φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αποδέχθηκε τα αιτήματά τους.

«Πήγε πολύ καλά η συνάντηση. Ό, τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε. Έχουμε στη συνέχεια ραντεβού στο υπουργείο οικονομικών για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής», ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών Ελλάδας.

«Μετά από τρεις μήνες αγώνα και πραγματικού διαλόγου με το υπουργείο Ανάπτυξης, σήμερα καταλήξαμε σχεδόν σε όλα τα αιτήματά μας. Ο υπουργός είπε ότι τα δέχθηκε και θα τα ικανοποιήσει όλα» δήλωσε ο Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, κάνοντας λόγο για ειλικρινή διάλογο με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνάντηση που θα γίνει το απόγευμα στις 16:30 στο υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων.

Όπως είπε ο κ. Σωτηρίου το μεγάλο πρόβλημα είναι η οριζόντια φορολόγηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. «Οι λαϊκές αγορές αφανίζονται. Ένα 20-25% έχει φύγει λόγω των δυσβάσταχτων μέτρων» δήλωσε στην εκπομπή Newsroom σημειώνοντας ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσουν μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. «Αύριο θα αποκλείσουμε τη λαχαναγορά του Ρέντη», είπε ο κ. Σωτηρίου σημειώνοντας ότι «οι λαϊκές αγορές κρατούν χαμηλά τις τιμές. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς παραγωγούς και λαϊκές αγορές».

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος. Να σημειωθεί ότι από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

  • Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.
  • Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
  • Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.
  • Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

 

