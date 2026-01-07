Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Σύνταγμα από παραγωγούς και επαγγελματίες των λαϊκών

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα: