Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Σύνταγμα από παραγωγούς και επαγγελματίες των λαϊκών

Σύνοψη από το

  • Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.
  • Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας.
  • Μεταξύ των κύριων αιτημάτων τους είναι η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

λαϊκές αγορές συγκέντρωση

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, στο Σύνταγμα παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «…Διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένας αγώνας επιβίωσης».

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών ξεκίνησαν απεργία διαρκείας με κύρια αιτήματα:

  • Κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.
  • Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
  • Στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.
  • Τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

λαϊκές αγορές συγκέντρωση λαϊκές αγορές συγκέντρωση

12:16 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ποιες περιοχές έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα  επικαιροποιήθηκε απ...
11:32 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Διεκόπη η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του – Πότε θα συνεχιστεί

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ξεκίνησε σήμερα (7/1) η δίκη του ζεύγους πολύτεκνων, απ...
10:50 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Στο φως νέα κυκλώματα: Ψευδείς οι δύο στις τρεις δηλώσεις

Οι αυτοψίες που έγιναν το 2025 έδειξαν ύποπτα σφάλματα στο 63% των αιτήσεων για επιδοτήσεις στ...
10:30 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Ο καρκίνος είναι ιάσιμος, θα τον πατήσω κάτω για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας»

Ανήμερα των Θεοφανίων ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης αποκάλυψε την περιπέτεια της...
