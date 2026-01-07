Γροιλανδία: Η Γαλλία και οι εταίροι της ετοιμάζουν σχέδιο αντίδρασης στις απειλές των ΗΠΑ, λέει ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό

Η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της επί σχεδίου για τον τρόπο απάντησης αν οι ΗΠΑ κάνουν πράξη την απειλή τους για την κατάληψη της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι το θέμα θα τεθεί κατά την συνάντησή του με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα σήμερα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανή χρησιμοποίηση του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ