Γροιλανδία: Η Γαλλία και οι εταίροι της ετοιμάζουν σχέδιο αντίδρασης στις απειλές των ΗΠΑ, λέει ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό

  • Η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της επί σχεδίου για τον τρόπο απάντησης αν οι ΗΠΑ κάνουν πράξη την απειλή τους για την κατάληψη της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
  • Ο Γάλλος ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι το θέμα θα τεθεί κατά την συνάντησή του με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα σήμερα.
  • Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανή χρησιμοποίηση του αμερικανικού στρατού.
Γροιλανδία: Η Γαλλία και οι εταίροι της ετοιμάζουν σχέδιο αντίδρασης στις απειλές των ΗΠΑ, λέει ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό
Η Γαλλία συνεργάζεται με τους εταίρους της επί σχεδίου για τον τρόπο απάντησης αν οι ΗΠΑ κάνουν πράξη την απειλή τους για την κατάληψη της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ διευκρίνισε ότι το θέμα θα τεθεί κατά την συνάντησή του με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα σήμερα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανή χρησιμοποίηση του αμερικανικού στρατού.

10:37 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Politico: Πώς ο Τραμπ σε 4 βήματα μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία – Η στρατηγική που θυμίζει… Πούτιν και το σενάριο της εισβολής

Η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει ήδη π...
09:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης,...
08:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Πέθανε στη φυλακή πρώην πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της ΕΣΣΔ – Η δράση του κλόνισε τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ι...
08:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Αρκτική στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης – Με απειλές «ωμής ισχύος» ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρώπη

Ένα νέο κεφάλαιο γεωπολιτικής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά στον Αρκτικό ...
