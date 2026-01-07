Αγρότες: Χωρίς μπλόκα η βόρεια Ελλάδα – Σήμερα οι αποφάσεις για 48ωρο αποκλεισμό μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Σύνοψη από το

  • Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, αναμένοντας την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.
  • Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις πανελλαδικά.
  • Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες, Κιλελέρ, Λάρισα

Ανοιχτό παραμένει σήμερα το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ αναμένουν εντός της ημέρας την εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

