Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: «Ο καρκίνος είναι ιάσιμος, θα τον πατήσω κάτω για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας»

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, αποκάλυψε ανήμερα των Θεοφανίων την περιπέτεια της υγείας του και τη μάχη του με τον καρκίνο.
  • Ο κ. Σινάνης δήλωσε ότι «η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος» και πως «είναι κάτι ιάσιμο».
  • Έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα υπόλοιπα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου», παραμένοντας προσηλωμένος στο έργο του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας Σινάνης - Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

Ανήμερα των Θεοφανίων ο Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του και τη μάχη του με τον καρκίνο.

Όπως είπε ο ίδιος, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη (7/1), στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», «οι σχέσεις και ειδικά στην Αυτοδιοίκηση, χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια και αυτοί που με εμπιστεύτηκαν, οφείλουν να γνωρίζουν και την απόλυτη αλήθεια. Δεν υπήρχε λόγος να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας».

Σύμφωνα με τον κ. Σινάνη, «η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος. Δόξα τω Θεώ η επιστήμη έχει προχωρήσει και πιστεύω ότι από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής. Είναι κάτι ιάσιμο».

«Το πρώτο και το κυριότερο για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις είναι η ψυχολογία. Η δύναμή μου αντλείται από την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε ο κ. Σινάνης, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του,  ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα υπόλοιπα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου», ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Δείτε το βίντεο:

08:02 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

