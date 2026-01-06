Άγιος Ευστράτιος: Η συγκινητική αποκάλυψη του Δημάρχου για την περιπέτεια της υγείας του – «Πάω να πατήσω τον καρκίνο κάτω και επιστρέφω»

Μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε ανήμερα των Θεοφανίων στον Άγιο Ευστράτιο, όταν ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Σινάνης, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στους κατοίκους, με ειλικρίνεια και ψυχική δύναμη για την περιπέτεια της υγείας του.

Μετά τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού και στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής κοπής της βασιλόπιτας, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με το limnoslive.gr, ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να απουσιάσει από το νησί και να περιορίσει τις κοινωνικές επαφές του, καθώς θα μεταβεί στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Η διάγνωση έγινε πριν από περίπου έναν μήνα, γεγονός που ο ίδιος δεν θέλησε να αποκρύψει από την τοπική κοινωνία.

Με λόγια που προκάλεσαν συγκίνηση αλλά και δύναμη, ο Δήμαρχος τόνισε ότι δίνει τη μάχη του με αποφασιστικότητα, δηλώνοντας πως φεύγει για να επιστρέψει και να συνεχίσει το έργο του μαζί με την κοινωνία του νησιού.

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω» φέρεται να είπε ο Δήμαρχος, όπως αναφέρει το limnoslive.

Δείτε το βίντεο: