Παπασταύρου για Θεοφάνια: Αναδεικνύουν τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας

  • Πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Δεξαμενή Αθηνών. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
  • Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στην τελετή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων, τονίζοντας ότι τα Θεοφάνεια αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού. Χαρακτήρισε την ημέρα ως «αναγέννηση για τον καθένα μας», συμβολίζοντας τη Σωτηρία και την ελπίδα.
  • Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας». Ευχήθηκε «Καλή φώτιση» και «Καλή και ευλογημένη χρονιά» σε όλους τους Έλληνες.
Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και άλλων εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Δεξαμενή Αθηνών.

Μετά την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων για τον εορτασμό των Θεοφανείων. Σήμερα βιώνουμε μια από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού. Μια ημέρα αναγέννησης για τον καθένα μας. Τη βάπτιση του Χριστού και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Είναι μία ημέρα αναστοχασμού για όλους μας. Γιατί τα Θεοφάνεια συμβολίζουν τη Σωτηρία και την ελπίδα που προσφέρει το πνευματικό φως. Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας. Καλή φώτιση! Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Καλή και ευλογημένη χρονιά!».

