Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Σύρο – Ανάμεσα στους κολυμβητές που βούτηξαν για τον Σταυρό ήταν κι ένας 5χρονος

Παρουσία του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και των Aρχών του τόπου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου η τελετή του Aγιασμού των Yδάτων στη Σύρο.

Ο Αγιασμός τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο στο λιμάνι της Ερμούπολης, ενώ τον σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ο Βασίλης Κορφιάτης, ο οποίος τον είχε πιάσει και πέρυσι, ακριβώς πριν από έναν χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους τολμηρούς που έπεσαν στα παγωμένα νερά, ήταν και ένα μικρό παιδί μόλις 5 ετών. Ίσως ήταν ο μικρότερος σε ηλικία κολυμβητής σε ολόκληρη την Ελλάδα που συμμετείχε στον Αγιασμό των Υδάτων, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον Μητροπολιτική Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη και ακολούθησε η λιτανευτική πομπή στους δρόμους της Ερμούπολης, την οποία πλαισίωσαν αξιωματικοί και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, η Φιλαρμονική του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι αρχές του τόπου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων του νησιού και του νομού και αρκετοί πολίτες.

Η κατάδυση του Tίμιου Σταυρού έγινε στην αποβάθρα του λιμανιού, μπροστά από το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης παρουσία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών σκαφών, πλωτών του Λιμενικού Σώματος όπως και των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Blue Star Paros και Blue Star Myconos που τίμησαν την τελετή και τον εορτασμό της ημέρας.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία στην τελετή του Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, κ. Παντελεήμονος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον χρυσό Ολυμπιονίκη συγχρονισμένων καταδύσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, Θωμά Μπίμη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο άλμα εις ύψος Λάμπρο Παπακώστα, καθώς και την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τετράκις Olympian στην κολύμβηση Νόρα Δράκου.

Παρόντες ήταν επίσης η Βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονγυιού, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, ο Δήμαρχος Σύρου–Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Την εικόνα της ευρείας συμμετοχής συμπλήρωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.