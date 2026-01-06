Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Σύρο – Ανάμεσα στους κολυμβητές που βούτηξαν για τον Σταυρό ήταν κι ένας 5χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σύρος - Θεοφάνια

Παρουσία του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και των Aρχών του τόπου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου η τελετή του Aγιασμού των Yδάτων στη Σύρο.

Ο Αγιασμός τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο στο λιμάνι της Ερμούπολης, ενώ τον σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ο Βασίλης Κορφιάτης, ο οποίος τον είχε πιάσει και πέρυσι, ακριβώς πριν από έναν χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους τολμηρούς που έπεσαν στα παγωμένα νερά, ήταν και ένα μικρό παιδί μόλις 5 ετών. Ίσως ήταν ο μικρότερος σε ηλικία κολυμβητής σε ολόκληρη την Ελλάδα που συμμετείχε στον Αγιασμό των Υδάτων, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον Μητροπολιτική Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη και ακολούθησε η λιτανευτική πομπή στους δρόμους της Ερμούπολης, την οποία πλαισίωσαν αξιωματικοί και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, η Φιλαρμονική του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι αρχές του τόπου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων του νησιού και του νομού και αρκετοί πολίτες.

Η κατάδυση του Tίμιου Σταυρού έγινε στην αποβάθρα του λιμανιού, μπροστά από το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης παρουσία μεγάλου αριθμού ιδιωτικών σκαφών, πλωτών του Λιμενικού Σώματος όπως και των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Blue Star Paros και Blue Star Myconos που τίμησαν την τελετή και τον εορτασμό της ημέρας.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία στην τελετή του Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, κ. Παντελεήμονος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον χρυσό Ολυμπιονίκη συγχρονισμένων καταδύσεων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, Θωμά Μπίμη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο άλμα εις ύψος Λάμπρο Παπακώστα, καθώς και την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τετράκις Olympian στην κολύμβηση Νόρα Δράκου.

Παρόντες ήταν επίσης η Βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονγυιού, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, ο Δήμαρχος Σύρου–Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Την εικόνα της ευρείας συμμετοχής συμπλήρωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

Νέες τιμές στα διόδια: Δείτε πόσα χρήματα θα δώσετε για ταξίδια με το αυτοκίνητο σε βασικές διαδρομές

Σούπερ μάρκετ: «Ποδαρικό» με αυξήσεις για το 2026 – Ποια προϊόντα πωλούνται ακριβότερα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:45 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άγιος Ευστράτιος: Η συγκινητική αποκάλυψη του Δημάρχου για την περιπέτεια της υγείας του – «Πάω να πατήσω τον καρκίνο κάτω και επιστρέφω»

Μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε ανήμερα των Θεοφανίων στον Άγιο Ευστράτιο, όταν ο Δήμαρ...
14:28 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος – Δείτε βίντεο

Ιερέας σε Κοινότητα της Τριφυλίας, στη Μεσσηνία έριξε στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου τον...
13:49 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

ΕΛ.ΑΣ.: «Βροχή» οι παραβάσεις στους δρόμους – Περισσότερες από 40.000 την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εορτασ...
13:33 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού ο 17χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Χτυπήματα είχε ο 17χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες. Σύμφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι