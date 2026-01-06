Σίλια Φλόρες: Με μώλωπες στο πρόσωπο η σύζυγος του Μαδούρο στο δικαστήριο – Αναφορές για «τραυματισμούς» μετά τη σύλληψη στο Καράκας

Μετά τη θεαματική σύλληψή τους στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, ο έκπτωτος Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη.

Η Φλόρες, όπως και ο Μαδούρο, εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Μανχάταν με εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο και επιδέσμους, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, υπέστη «σημαντικούς τραυματισμούς» κατά τη διάρκεια της σύλληψής της στο Καράκας το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μαρκ Ντόνελι, δικηγόρος από το Τέξας του δικηγορικού γραφείου Parker Sanchez & Donnelly στο Χιούστον, που την εκπροσωπεί, ανέφερε ότι οι τραυματισμοί της περιλαμβάνουν πιθανό κάταγμα στα πλευρά και εκτεταμένες μελανιές.

Ζήτησε, μάλιστα, να υποβληθεί σε ακτινογραφίες ώστε να διασφαλιστεί η κατάσταση της υγείας της κατά την κράτησή της.

Κατά την πρώτη της εμφάνιση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου φωτογραφήθηκε με εμφανή μελανιά στο δεξί μάτι, η 69χρονη είχε δύο επιδέσμους στο πρόσωπο, έναν πάνω από το μάτι και έναν στο μέτωπο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Η Φλόρες δήλωσε αθώα στις κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο τη διακίνηση κοκαΐνης στις ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά. Μαζί με τον σύζυγό της κατηγορείται ότι μετέτρεψαν τη Βενεζουέλα σε ναρκο-κράτος και ότι επιχείρησαν να πλημμυρίσουν τις ΗΠΑ με κοκαΐνη.

Όταν ρωτήθηκε τι δηλώνει για τις τρεις βασικές κατηγορίες -συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα- απάντησε: «Όχι ένοχη – εντελώς αθώα».

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να συνεργαστούν με την υπεράσπιση, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λάβει την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται.

Νωρίτερα, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι βρίσκεται σε «καλή ψυχολογική κατάσταση» και ότι «η Πρώτη Κυρία, γνωρίζει ότι την περιμένει ένας μακρύς δρόμος και είναι προετοιμασμένη».

Σε δήλωσή του στο CBS News μετά την πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Ντόνελι ανέφερε: «Ανυπομονούμε να εξετάσουμε και να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία που διαθέτει η κυβέρνηση. Αν και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά τώρα, θα περιμένουμε να το κάνουμε στο δικαστήριο την κατάλληλη στιγμή».

Την ίδια φράση επανέλαβε και σε email προς την ιστοσελίδα Houston Public Media τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του Μαδούρο δήλωσε ότι και ο πελάτης του αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που απαιτούν προσοχή.

Το προεδρικό ζεύγος αντιμετωπίζει ποινές που φτάνουν έως και την ισόβια κάθειρξη εφόσον καταδικαστεί για τις κατηγορίες που επικαλούνται οι αμερικανικές αρχές ως δικαιολογία για την αιφνιδιαστική επιχείρηση του Σαββάτου.

Ο 63χρονος Μαδούρο δήλωσε επίσης αθώος για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες κατηγορίες κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα. «Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος», είπε στον ομοσπονδιακό δικαστή στο Μανχάταν.

Χαμογελώντας καθώς εισερχόταν στην αίθουσα, μίλησε χαμηλόφωνα. «Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ απαχθείς από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου», είπε μέσω διερμηνέα.

«Συνελήφθηκα στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα».

Ο δικαστής διέταξε και τους δύο να παραμείνουν υπό κράτηση και όρισε νέα ακροαματική διαδικασία για τις 17 Μαρτίου.