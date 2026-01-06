Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού ο 17χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Συνελήφθη ένας 16χρονος

Χτυπήματα είχε ο 17χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, o 17χρονος ήταν με έναν φίλο του το βράδυ της Δευτέρας και όταν βγήκαν έξω από κατάστημα παιχνιδιών πέρασαν από το σημείο ένας 16χρονος με ένα άλλο άτομο και του έδωσε αγκωνιά στο κεφάλι.

Αμέσως μετά την πράξη του εξαφανίστηκαν. Ο 17χρονος δεν αισθανόταν καλά και όταν πήγε σπίτι του κατέβηκε στο υπόγειο και κάθισε εκεί μέχρι να συνέλθει.

Ο ανήλικος τελικά εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο από την αδελφή του σήμερα, το πρωί.

Ο 16χρονος έχει συλληφθεί, ενώ αναζητείται ο φίλος του δράστη.