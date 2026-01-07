Μανούσος Μανουσάκης: Συγκινεί η σύζυγός του 14 μήνες μετά τον θάνατό του – «Του μιλάω και μου απαντάει»

Δεκατέσσερις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή, στις 20 Νοεμβρίου 2024, έπειτα από μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Η σύζυγός του, Μαρία, μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό”. «Ο Μανούσος είναι μαζί μου και θα είναι μαζί μου πάντα. Είχε μια κούπα που έπινε τον καφέ του, αυτή η κούπα τον περιμένει ακόμα. Του μιλάω, μου απαντάει, άμα δεν μου αρέσει αυτό που μου απαντάει βάζω και φωνή, μετά συνειδητοποιώ ότι είναι στο μυαλό μου. Βάζω και τα δάκρυα. Έχω βρει ένα αστείο να με βγάζει από αυτό το πράγμα, ακούω ένα τσιγγάνικο τραγούδι.

«Έφυγε χωρίς να μας πει τίποτα. Δεν ήθελε να φοράω μαύρα, γι’ αυτό φοράω κόκκινα και άσπρα. Τα παιδιά μου γύρισαν στην Ελλάδα, τα εγγόνια μου είναι όλα τα λεφτά. Η εγγονή μου η Νέδα μου είπε “γιαγιά, τώρα εγώ με ποιον θα παίζω καραγκιόζη;”. Είχε πολύ ωραία ρούχα ο Μανούσος και τα έδωσα σε φίλους. Θέλω να του πω “έλα να μου κρατήσεις το χέρι”» περιέγραψε.