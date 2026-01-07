Στεγνώνει το φράγμα Αποσελέμη: Οριακή η υδροδότηση του Ηρακλείου έως τα τέλη Φεβρουαρίου

«Αν δεν βρέξει, το νερό θα φτάσει οριακά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου». Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Φράγμα Αποσελέμη, το οποίο είναι σχεδόν άδειο στην «καρδιά» του χειμώνα κι αν δεν βρέξει άμεσα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, ο Δήμος Ηρακλείου θα μπορεί να υδροδοτείται οριακά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στο Creta24, ο Γιώργος Βουρεξάκης έκανε λόγο για δύσκολη κατάσταση στο Ηράκλειο και το Λασίθι εξαιτίας της λειψυδρίας, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή στον ταμιευτήρα του φράγματος υπάρχουν 1.700.000 κυβικά νερού, με μόλις τα 700.000 να είναι διαθέσιμα προς τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση και θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά κ. Βουρεξάκης, υπενθυμίζοντας το αίτημα που έχει υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» χρηματοδοτήσεις και εργαλεία για την υλοποίηση έργων, που αφορούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Ηρακλείου έχει υποβάλλει αίτημα να ενταχθεί και στο συνολικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για περιοχές της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την επάρκεια νερού, ενώ πολύ σημαντική είναι, σύμφωνα με τον κ. Βουρεξάκη, η αντικατάσταση των «γερασμένων» αγωγών Μαλίων και Τυλίσου αλλά και να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την αφαλάτωση από τον Αλμυρό.

Όλα αυτά όμως θα συζητηθούν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου θα μεταβεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πέτρο Βαρελίδη.