ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες – Στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα η τιμή για το αγροτικό ρεύμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης είπε αρχικά ότι το 2025 πληρώθηκαν 3,82 δισ. ευρώ στους αγρότες, ποσό μεγαλύτερο κατά 13% σε σχέση με το 2024».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι «237 εκατ. ευρώ της βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί ακόμα λόγω εκκρεμών ελέγχων και λόγω του νέου ψηφιακού συστήματος».

Πρόσθεσε ότι «160 εκατ. ευρώ που έχουν περισσέψει θα κατανεμηθούν ως εξής: 80 εκατ. ευρώ για στήριξη κτηνοτρόφων και τα υπόλοιπα σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς».

Επεσήμανε ότι «όλοι γνωρίζουν πως υπήρξε καθυστέρηση 1 μήνα στις πληρωμές» και ότι «οι πληρωμές έγιναν μόλις 8-9 ημέρες μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι «με το νέο σύστημα οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα κονδύλια θα διανέμονται με δικαιότερο τρόπο».

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών είπε ότι «16 αιτήματα αντιμετωπίζονται θετικά είτε πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό» και ότι «4 από τα 27 είναι υπό επεξεργασία». «Υπάρχουν και 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικού πλαισίου ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», υποστήριξε.

Οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν την εξειδίκευση 6 βασικών παρεμβάσεων για τους αγρότες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι «σήμερα παρουσιάζεται πακέτο που αφορά σε όλους τους αγρότες της χώρας και δεν περιορίζεται στη διαχείριση του σήμερα, αλλά στην οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή, με διάλογο για τη νέα ΚΑΠ, την κατάρτιση και την κλιματική κρίση, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία. Αν κάποιος προτείνει κι άλλα μέτρα, να τα καταθέσει κοστολογημένα».

