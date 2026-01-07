Λίτσα Πατέρα για Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε η Λίτσα Πατέρα, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν θα τον ξαναδώ» είπε αρχικά.

«Δεν θα ξεχάσω τις σωστές συμβουλές που μου έδινε ο Γιώργος» πρόσθεσε.

Η συγκίνησή της κορυφώθηκε όταν περιέγραψε το σοκ που βίωσε με την είδηση του θανάτου του, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα! Αυτά, δεν μπορώ άλλο».