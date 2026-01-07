Λίτσα Πατέρα για Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη

Σύνοψη από το

  • Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.
  • «Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος», δήλωσε η αστρολόγος, τονίζοντας ότι της φαίνεται αδιανόητο που δεν θα τον ξαναδεί.
  • Περιγράφοντας το σοκ που βίωσε με την είδηση του θανάτου του, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Παπαδάκης

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno μίλησε η Λίτσα Πατέρα, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν θα τον ξαναδώ» είπε αρχικά.

«Δεν θα ξεχάσω τις σωστές συμβουλές που μου έδινε ο Γιώργος» πρόσθεσε.

Η συγκίνησή της κορυφώθηκε όταν περιέγραψε το σοκ που βίωσε με την είδηση του θανάτου του, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της: «Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα! Αυτά, δεν μπορώ άλλο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη και ιώσεις: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία – Υπερδιπλασιάστηκαν οι νοσηλείες

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα: Ποιες αλλαγές έρχονται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα – Οι πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της στέγασης και ποιους αφορούν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μανούσος Μανουσάκης: Συγκινεί η σύζυγός του 14 μήνες μετά τον θάνατό του – «Του μιλάω και μου απαντάει»

Δεκατέσσερις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή,...
11:15 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Νίνο: Το απρόοπτο με το μικρόφωνο την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο

Απρόοπτο συνέβη στον Νίνο τη στιγμή που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται. Όπ...
10:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ανδρέας Γεωργίου: «Σκέφτηκα ακόμη και να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας» – Πώς αποφάσισαν τον γάμο με τη Σιμώνη Χριστοδούλου

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Ανδρέας Γεωργίου στο περιοδικό «HELLO!» καθώς μίλησε ...
09:34 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η ουσία είναι η οικογένειά σου και το παιδί σου – Από εκεί ξεκινούν όλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει στην «R» πανευτυχής για την υπέροχη οικογένειά του, τη σύζυγό τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι