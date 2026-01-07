Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
Τσιάρας: Στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα η τιμή για το αγροτικό ρεύμα
