Ανδρομάχη: «Κρατιόμουν με το ζόρι να μην κλάψω σε όλο τον γάμο και έλεγαν ότι είμαι ξινή»

  • Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2025, ενώ την ίδια μέρα βάπτισαν και τον γιο τους.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» για τα σχόλια που έγιναν μετά το Μυστήριο, από κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Μιλώντας για τα σχόλια, η Ανδρομάχη εξήγησε ότι: «Κρατιόμουν με το ζόρι να μην κλάψω σε όλο το γάμο και έλεγαν “ήταν ξινή η νύφη”». Δήλωσε επίσης ότι δεν δίνει σημασία σε τέτοια σχόλια.
Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2025, ενώ την ίδια μέρα βάπτισαν και τον γιο τους. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Τσάι με ΛεμόΝ1». Στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε και για τα σχόλια που έγιναν μετά το Μυστήριο, από κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η Ανδρομάχη, προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Μιλώντας για τα σχόλια αυτά, η Ανδρομάχη εξήγησε ότι: «Σε αυτό με τις γκριμάτσες γέλασα πάρα πολύ. Κρατιόμουν με το ζόρι να μην κλάψω σε όλο το γάμο και έλεγαν “ήταν ξινή η νύφη”. Γενικά δεν δίνω σημασία. Αυτό έτυχε τώρα και το διάβασα και λέω κοίτα να δεις που εσύ μπορείς να νιώθεις όπως νιώθεις εκείνη την ώρα, και αυτό να μεταφράζεται διαφορετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με νοιάζει και καθόλου».

«Είμαι τραγουδίστρια, οι άνθρωποι θα έρθουν στα live μου να με ακούσουν, μετά θα τους γνωρίσω, θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, θα έρθουμε σε επαφή και μέσω των social θα μιλήσω μαζί τους, μπαίνουν και ακούν τα τραγούδια μου, με στηρίζουν. Να σου πω κάτι; Είναι λογικό να ασχοληθούν με αυτό», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Ακόμα, η καλλιτέχνις είπε πως: «Βέβαια υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι, που τους έχω γραμμένους η αλήθεια είναι. Μου φάνηκε λογικό το ότι ασχολήθηκαν λοιπόν, δεν μου φάνηκε περίεργο. Όταν επιλέγεις να κάνεις αυτή την δουλειά, ξέρεις ότι αυτά υπάρχουν. Επίσης είμαστε πολύ κοινωνικοί άνθρωποι και ο γάμος είχε πάρα πολλούς καλεσμένους. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις και το ότι θα βγουν προς τα έξω βίντεο και φωτογραφίες».

16:45 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

