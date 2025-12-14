Ανδρομάχη: Το τρυφερό βίντεο για τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε ο Θεός; Ήσουν μια μπουκίτσα και τώρα τρέχεις και μιλάς»

Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Ένα ιδιαίτερο και τρυφερό βίντεο δημοσίευσε η Ανδρομάχη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Το βίντεο αποτελεί μία μίνι- ανασκόπηση από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, όταν εκείνη και ο Γιώργος Λιβάνης είχαν μόλις επιστρέψει στο σπίτι από το μαιευτήριο.

Στο συγκινητικό στιγμιότυπο, έγραψε ως λεζάντα: «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε ο Θεός; Πότε μεγάλωσες; Ήσουν μια μπουκίτσα και τώρα σκαρφαλώνεις, τρέχεις, παίζεις, μιλάς… Σε λατρεύουμε ψυχή μου».

09:11 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

