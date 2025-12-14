Συναγερμός στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ – Βίντεο από την επίθεση δύο ένοπλων δραστών

Οι αρχές της Αυστραλίας ανταποκρίθηκαν σε μια ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα στην περίφημη παραλία Bondi του Σίδνεϊ, καλώντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν δύο άτομα.

Η Sydney Morning Herald μετέδωσε αναφορές για πολλαπλούς πυροβολισμούς στην παραλία.

«Όποιος βρίσκεται στον χώρο θα πρέπει να πάρει καταφύγιο», έγραψε αρχικά η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες το κίνητρο πίσω από την ένοπλη επίθεση, ωστόσο σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Χανουκά (Hanukkah), μιας οκταήμερης εβραϊκής γιορτής.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους στην Bondi Beach να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί και σειρήνες της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει: «Οι σκηνές στην Bondi προκαλούν θλίψη».

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον χώρο και εργάζονται για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με κάθε άτομο που επηρεάζεται», πρόσθεσε.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε λίγο μετά ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

«Δύο άτομα βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση στην παραλία Bondi Beach. Ωστόσο, η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και συνεχίζουμε να προτρέπουμε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X.

«Παρακαλούμε να υπακούτε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας. Μην περνάτε τα αστυνομικά μπλόκα».

«Σκεφτήκαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά δεν ήταν. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο», είπε στο ABC μια πρώην δημοσιογράφος που βρισκόταν σε ένα εστιατόριο κοντά στο σημείο της ένοπλης επίθεσης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η κατάσταση παραμένει χαοτική, παρά τη σύλληψη δύο υπόπτων, με σειρήνες να ηχούν συνεχώς καθώς φτάνουν περισσότερα ασθενοφόρα και περιπολικά στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Βίντεο από την παραλία δείχνουν φρικτές σκηνές, με πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται τραυματισμένοι στο έδαφος ενώ διασώστες και παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους παρέχουν βοήθεια.

Στα πλάνα φαίνεται κόσμος να τρέχει μακριά από την περιοχή, ενώ κάποιοι είναι καλυμμένοι με αίμα.