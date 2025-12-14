Τραμπ: Παραδέχθηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ίσως χάσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 – «Οι πολίτες δεν βλέπουν ότι μεγαλώνει η οικονομία»

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «Δεν γνωρίζω πότε θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα» αναφερόμενος στα οικονομικά του μέτρα.
  • Παρόλο που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «Έχω δημιουργήσει τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία», αναγνωρίζει ότι «χρειάζεται χρόνος προκειμένου να το συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι». Μόνο το 31% των Αμερικανών είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική του πολιτική, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.
  • Ο Ρεπουμπλικάνος είτε απορρίπτει το πρόβλημα κόστους ζωής ως απάτη, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν, είτε υπόσχεται ότι η οικονομική του πολιτική θα ωφελήσει τους Αμερικανούς του χρόνου. Εκτίμησε ότι οι τιμές θα είναι «σε καλή κατάσταση» μέχρι τις εκλογές.
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να μην διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 καθώς κάποια από τα οικονομικά του μέτρα δεν έχουν ακόμη αποφέρει καρπούς, σύμφωνα με συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

«Δεν μπορώ να σας πω. Δεν γνωρίζω πότε θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο.

«Έχω δημιουργήσει τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία», συνέχισε. «Όμως χρειάζεται χρόνος προκειμένου να το συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι», παρατήρησε στη συνέντευξη αυτή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο.

«Όλα αυτά τα χρήματα που διοχετεύονται στη χώρα μας μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να κατασκευάζουμε πράγματα: εργοστάσια αυτοκινήτων, τεχνητή νοημοσύνη, πολλά άλλα. (Αλλά) δεν μπορώ να σας πω πώς αυτό θα μεταφραστεί για τον ψηφοφόρο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι η δουλειά μου», παραδέχτηκε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Ο Τραμπ επιμένει ότι τα οικονομικά του μέτρα, περιλαμβανομένης της επιβολής υψηλών δασμών στις εισαγωγές ξένων προϊόντων, δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν το χρηματιστήριο και προσελκύουν επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Αφού πέρυσι δήλωνε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι θα δαμάσει τον πληθωρισμό, τις τελευταίες εβδομάδες ο Ρεπουμπλικάνος είτε απορρίπτει το πρόβλημα κόστους ζωής ως απάτη, κατηγορώντας για αυτό τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, είτε υπόσχεται ότι η οικονομική του πολιτική θα ωφελήσει τους Αμερικανούς του χρόνου.

«Πιστεύω ότι μέχρι να έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τις εκλογές, για τις οποίες μένουν ακόμη μερικοί μήνες, πιστεύω ότι οι τιμές μας θα είναι σε καλή κατάσταση», εκτίμησε στη συνέντευξη.

«Ακόμη και όσοι, ξέρετε, είχαν μια επιτυχημένη προεδρία», υπέστησαν ήττες, πρόσθεσε ο 79χρονος Τραμπ. «Θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να κερδίσουμε, αλλά, ξέρετε, στατιστικά είναι πολύ δύσκολο», εκτίμησε.

Η πρώτη οικονομία παγκοσμίως αξίζει «25 στα 20» (Α+++++), είχε δηλώσει ο Τραμπ στο Politico σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του πανεπιστημίου του Σικάγο για το πρακτορείο AP που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, μόνο το 31% των Αμερικανών είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του Τραμπ.

«Πότε οι δημοσκοπήσεις θα αντικατοπτρίζουν το μεγαλείο της Αμερικής σήμερα;», αντέδρασε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πότε θα πούμε επιτέλους ότι δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας; Πότε οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει;».

Τον Νοέμβριο ο Τραμπ μείωσε τον φόρο σε περισσότερα από 200 τρόφιμα, όμως δεν διευκρίνισε αν θα επεκτείνει το μέτρο ώστε να αφορά και άλλα προϊόντα, επεσήμανε η WSJ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

