Γιώργος Λιάγκας: «Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο»

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου απουσίασε από την εκπομπή του. Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού», το μεσημέρι έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να επικοινωνήσει με τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι καλά.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα το οποίο τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα αύριο να επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή του. Παράλληλα θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό και τη διοίκηση του «Ασκληπιείου Βούλας».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο.

Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του “Ασκληπιείου Βούλας”. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτε άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!!!».