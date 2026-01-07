Γιώργος Λιάγκας: «Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Λιάγκας απουσίασε από την εκπομπή του το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, κάνοντας αργότερα ανάρτηση στο Instagram για να ενημερώσει το κοινό.
  • Ο παρουσιαστής εξήγησε στην ανάρτησή του πως «ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο».
  • Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό και τη διοίκηση του «Ασκληπιείου Βούλας», εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει αύριο κανονικά στην εκπομπή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/gliagas

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου απουσίασε από την εκπομπή του. Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού», το μεσημέρι έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να επικοινωνήσει με τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι καλά.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα το οποίο τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα αύριο να επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή του. Παράλληλα θέλησε να ευχαριστήσει το προσωπικό και τη διοίκηση του «Ασκληπιείου Βούλας».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο.

Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του “Ασκληπιείου Βούλας”. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτε άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!!!».

Γιώργος Λιάγκας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΕΟΦ: Ανάκληση 10 παρτίδων γνωστού βρεφικού γάλακτος

ΟΔΔΗΧ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Βουλγαρία: Ποια προβλήματα έχει φέρει η υιοθέτηση του ευρώ στους καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:20 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Δόξα τω Θεώ πάμε καλά…»

Για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου σε δηλώσεις του ...
17:49 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Το «αντίο» της Finos Film στην Τόνια Καζιάνη

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου έγινε γνωστό πως η Τόνια Καζιάνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Τη...
17:22 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Αλέξη Κούγια

Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από την...
16:45 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σταύρος Ζαλμάς για την προσωπική του ζωή: «Φυσικά και έχω πληγωθεί, ποτέ όμως δεν αποφάσισα ότι τελείωσε»

Ο Σταύρος Ζαλμάς παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Πα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι