Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 16χρονου – Πήρε προθεσμία για την Παρασκευή 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες, ξυλοδαρμός

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό τού 17χρονου, στις Σέρρες.

Σέρρες: Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις «άθλιες συνθήκες» που ζούσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι  η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του άτυχου 17χρονου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

«Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ» λέει η μητέρα του 16χρονου

Συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, ζήτησε η μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη αν και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους, τους δικαιολογώ. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει και θα φυλακιστεί» δήλωσε και τόνισε πως έχει μετανιώσει.

Όπως εξήγησε, ο γιος της της είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς ωστόσο να της αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο. «Μου είπε ότι μάλωσαν, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ», σημείωσε.

19:54 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

