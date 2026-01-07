Σέρρες: Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις «άθλιες συνθήκες» που ζούσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου

Από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε λάβει και είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά στις αρμόδιες Αρχές, για τον 16χρονο που -σήμερα- κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες, ύστερα από καβγά που είχε προηγηθεί με τον ανήλικο καθ’ ομολογίαν δράστη, που κατέληξε σε τραγωδία.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

«Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και τα δύο παιδιά, γιατί είναι και τα δύο θύματα» αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», την ώρα που ο 16χρονος βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αφού φέρεται να ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε τον 17χρονο, επειδή έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. «Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια» επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Άμεσα, και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «Κατεπείγουσα» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

«Σήμερα, τρία και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, έρχεται στο φως ότι: Τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το μικρότερο παιδί, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, και οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα. Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια. Το “Χαμόγελο του Παιδιού”, εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία».

Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Όπως είναι ήδη γνωστό, τόσο ο πατέρας του 16χρονου, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή, όσο και η μητέρα του είναι χρήστες ναρκωτικών. Οι συγγενείς του παιδιού στο παρελθόν, φέρεται πως είχαν απευθυνθεί και στον εισαγγελέα, ζητώντας την επιμέλειά του. Ωστόσο δεν είχε αφαιρεθεί τελείως από την μητέρα του, η οποία, έπειτα από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου, συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ενδιάμεσο μέτρο. Η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών. Ο 16χρονος φέρεται πως μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον, ενώ ζούσε μαζί με τον αδελφό του, σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα, από όπου απουσίαζε η μητέρα τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 16χρονος το περσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσής του. Στον ίδιο, δε, είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο- και ειδικότερα ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων και αρωγής της αρμόδιας Εισαγγελίας.