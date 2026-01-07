Μπριζίτ Μπαρντό: «Πέθανε από καρκίνο», δήλωσε ο σύζυγός της – LIVE η κηδεία της στο Σεν Τροπέ

  • Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η κηδεία της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στο Σεν-Τροπέ, υπέφερε από καρκίνο, σύμφωνα με δηλώσεις του συζύγου της στο Paris Match.
  • Η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις» για καρκίνο, ωστόσο υπέφερε από πόνους στην πλάτη που την εξαντλούσαν, παραμένοντας συνειδητή και ανήσυχη για τα ζώα μέχρι το τέλος.
  • Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σεν-Τροπέ, με την ταφή της να γίνεται στο ναυτικό κοιμητήριο, στον τάφο των γονέων της, παρά την αρχική της επιθυμία για τη Λα Μαντράγκ.
Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η κηδεία της οποίας πραγματοποιείται σήμερα στο Σεν-Τροπέ (νότια), έπασχε από καρκίνο, σύμφωνα με δηλώσεις του συζύγου της στο εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match.

LIVE από την κηδεία της

«Υπέφερε»

Είδωλο του κινηματογράφου, τον οποίο εγκατέλειψε για να γίνει φανατική υπέρμαχος των ζώων, η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος», δήλωσε ο σύζυγός της, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στον ιστότοπο του Paris Match.

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ δεν διευκρίνισε από τι είδους καρκίνο υπέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η πρώην ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε νοσηλευθεί δύο φορές το φθινόπωρο χωρίς να έχουν αναφερθεί τότε λεπτομέρειες για τους λόγους νοσηλείας. Είχε παρουσιάσει καρκίνο στο στήθος τα χρόνια του 1980.

«Ήθελε πάντοτε οπωσδήποτε να επιστρέψει στη Μαντράγκ», τη διάσημη έπαυλή της στο Σαν Τροπέ, στο γαλλικό διαμέρισμα Βαρ, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, πρόσθεσε ο σύζυγός της. «Και εκεί, ήταν πιο πολύπλοκο, κυρίως λόγω των πόνων στην πλάτη που δεν περνούσαν, αυτό την έκανε να υποφέρει, την εξαντλούσε. Ήταν άβολα, ακόμη κι όταν ήταν κλινήρης».

«Ωστόσο είχε συνείδηση και ανησυχούσε για την τύχη των ζώων μέχρι το τέλος», πρόσθεσε ο σύζυγός της.

Στη συνέντευξη στο Paris Match, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ διευκρίνισε επίσης για ποιο λόγο η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί στο ναυτικό κοιμητήριο του Σεν-Τροπέ, ενώ συχνά είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στη Λα Μαντράγκ.

«Πριν από μερικά χρόνια, συνειδητοποίησε ότι [αυτό] δεν θα ήταν διαχειρίσιμο από τον Δήμο…. Φανταστείτε τις πομπές των τουριστών που θα σχηματίζονταν στο στενό μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα (…) Η Μπριζίτ … αποδέχθηκε τότε την ιδέα να ταφεί στον τάφο όπου βρίσκονται οι γονείς της, τους οποίους λάτρευε, στο ναυτικό κοιμητήριο», είπε ο ντ’ Ορμάλ.

Η κηδεία, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σεν-Τροπέ, θα είναι απλή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της για την προστασία των ζώων, τη μάχη της ζωής της.

 

