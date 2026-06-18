Νόβακ Τζόκοβιτς: Χόρεψε «Bangaranga» με τη Ντάρα στην Ελλάδα – BINTEO

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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνάντησε τυχαία στην Ελλάδα τη Ντάρα και χόρεψε μαζί της στους ρυθμούς του «Bangaranga», λίγο πριν από την εμφάνιση της Βουλγάρας τραγουδίστριας στα φετινά βραβεία MAD.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος έχει επιλέξει να ζει στην Αθήνα, φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο του, καθώς διανύει τα τελευταία χρόνια της μεγάλης πορείας του στο τένις. Σε μία από αυτές τις χαλαρές στιγμές, ο Τζόκοβιτς συνάντησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια και χόρεψε μαζί της την επιτυχία της, έχοντας στο πλευρό του και την κόρη του, Τάρα.

Η ίδια η Ντάρα αποκάλυψε τη συνάντηση μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Ο κόσμος είναι πραγματικά μικρός! Όταν η μοίρα σού δείχνει τον δρόμο, την ακολουθείς… και χορεύεις Bangaranga. Χθες, ενώ βρισκόμουν για δείπνο, συνάντησα τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν μια αναπάντεχη συνάντηση, αλλά ένιωσα σαν να ήταν προορισμένο να συμβεί».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

Η Ντάρα, κατά κόσμον Darina Yotova, είναι Βουλγάρα ποπ τραγουδίστρια. Η ίδια έγινε γνωστή στη χώρα της μέσα από τηλεοπτικά talent shows και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας.

Το 2026 εκπροσώπησε τη χώρα της στη Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga» και κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό. Η καλλιτέχνιδα έχει ήδη σημειώσει αρκετές επιτυχίες, ενώ η σκηνική παρουσία και ο μοντέρνος ποπ ήχος της έχουν ενισχύσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.