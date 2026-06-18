Ιράν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρόεδρο της χώρας να υπογράφει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το IRNA, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα φαρσί. Στο κάτω μέρος του εγγράφου διακρίνονται οι υπογραφές του ίδιου και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υπογράψει έντυπη έκδοση του σχεδίου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον απέστειλε στη συνέχεια φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στην ιρανική πλευρά.

📸 Iran’s President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/8GtQFZhuZ0 — PressTV Extra (@PresstvExtra) June 18, 2026

Το σχέδιο έχει έκταση 800 λέξεων και περιλαμβάνει 14 σημεία. Το κείμενο αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχειρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διαύλου για τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ.