Ιράν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρόεδρο της χώρας να υπογράφει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δείχνουν φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η συμφωνία, την οποία είχε υπογράψει νωρίτερα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχειρίας και στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ τέθηκε σε άμεση ισχύ σύμφωνα με το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

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Διεθνή Νέα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο ιερό του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν του 1979, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, στη νότια Τεχεράνη, Ιράν, στις 31 Ιανουαρίου 2026. Aboutaleb Nadri/Reuters
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν - πηγή: Aboutaleb Nadri/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
  • Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει έντυπη έκδοση του σχεδίου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας. Η Ουάσινγκτον απέστειλε στη συνέχεια φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στην ιρανική πλευρά.
  • Το κείμενο αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχειρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Πακιστάν, μεσολαβητής στην κρίση, ανέφερε ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το IRNA, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα φαρσί. Στο κάτω μέρος του εγγράφου διακρίνονται οι υπογραφές του ίδιου και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υπογράψει έντυπη έκδοση του σχεδίου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον απέστειλε στη συνέχεια φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στην ιρανική πλευρά.

Το σχέδιο έχει έκταση 800 λέξεων και περιλαμβάνει 14 σημεία. Το κείμενο αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχειρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διαύλου για τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ.

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