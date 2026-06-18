MasterChef: Ο Τάσος πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό – Αποχώρησε ο Φίλιπ

Ο Τάσος εξασφάλισε πρώτος την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10, μετά τη δοκιμασία της πρώτης φάσης του ημιτελικού. Ο 29χρονος διαγωνιζόμενος κέρδισε ομόφωνα το πρώτο εισιτήριο, «κλείδωσε» το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ και πλέον διεκδικεί το τρόπαιο του διαγωνισμού.

Την ίδια ώρα, ο Φίλιπ ολοκλήρωσε την πορεία του στο ριάλιτι μαγειρικής και κατέκτησε την 5η θέση, αποχωρώντας εμφανώς συγκινημένος από τον διαγωνισμό.

Η δοκιμασία του ημιτελικού

Η αποψινή δοκιμασία της πρώτης φάσης του ημιτελικού ζήτησε από τους πέντε διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν το καλύτερό τους πιάτο. Οι παίκτες έπρεπε να αξιοποιήσουν τον «μαγειρικό άσο» που είχαν στο μανίκι τους, με στόχο να διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του MasterChef 10.

Οι κριτές είχαν δύσκολο έργο, καθώς όλα τα πιάτα είχαν έντονο το στοιχείο της γεύσης. Οι πέντε διεκδικητές του τίτλου εφάρμοσαν απαιτητικές τεχνικές και προσπάθησαν να ανταποκριθούν και στο ζητούμενο της εμφάνισης.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών και σημείωσε: «Με τη φόρα της κόκκινης μπριγάδας, σε ατομικό όμως πλέον επίπεδο, κρατήσατε καθαρό το μυαλό, ψυχραιμία και φέρατε νόστιμα πιάτα. Θετικό και αρνητικό της ημέρας. Θετικό ότι είχαμε πέντε ωραίες ιδέες με μικρές αδυναμίες. Το αρνητικό είναι ότι από μια τέτοια καλή προσπάθεια ένας από εσάς σήμερα δυστυχώς θα αποχωρήσει».

Ο Τάσος έγινε ο πρώτος φιναλίστ

Ο Τάσος δημιούργησε ένα πιάτο που ικανοποίησε και τους τρεις κριτές. Η προσπάθειά του ξεχώρισε για την τεχνική, την ψυχραιμία και την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πάρει ομόφωνα την πρώτη πρόκριση στον τελικό.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε την απόφαση των κριτών και του είπε: «Μαγείρεψες πολύ ψύχραιμα και κατάφερες, πολύ ήσυχα, να ανεβάσεις τον βαθμό δυσκολίας του πιάτου σου και, ομόφωνα και από τους τρεις μας, να πάρεις το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Σήμερα δεν είχες αντίπαλο».

Ο 29χρονος διαγωνιζόμενος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. «Φτάσαμε. Αλήθεια, τα έπαθα όλα», είπε στην κάμερα του ριάλιτι μαγειρικής.

Ο Τάσος ανέφερε επίσης ότι έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τρόπαιο, το οποίο θέλει να αφιερώσει, όπως είπε, στους γονείς του, τους οποίους έχασε σε τροχαίο όταν ήταν 17 ετών.

«Δεν ήθελα κάτι παραπάνω στη ζωή μου όλη. Αλήθεια. Είναι αυτό που ζητούσα. Είναι κάθε φορά που έμπαινα και κοιτούσα το τρόπαιο. Το ήθελα, το ζητούσα, το έλεγα συνέχεια. Τα έδωσα όλα για να φτάσω στον τελικό. Το 250% έδωσα. Έπεσα, ξανασηκώθηκα και φτάνει η στιγμή που γίνεται. Είμαι ο πρώτος φιναλίστ του τελικού. Το απέδειξα, το έκανα, έφτασα. Έχω δώσει υπόσχεση σε κάποιους ανθρώπους εκεί ψηλά, οπότε πρέπει να φτάσω. Πρέπει να το κάνω», δήλωσε συγκινημένος.

Η μάχη για το δεύτερο εισιτήριο

Μετά την πρόκριση του Τάσου, ο Πάνος και ο Χρήστος εξασφάλισαν μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία για να διεκδικήσουν το δεύτερο «χρυσό» εισιτήριο του τελικού. Οι δύο παίκτες είχαν τη δεύτερη και την τρίτη καλύτερη προσπάθεια αντίστοιχα.

Ο Γιώργος ανέβηκε τελευταίος στον εξώστη, καθώς είχε την τέταρτη καλύτερη προσπάθεια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αποχώρηση του Φίλιπ, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση στο MasterChef 10.

Η αποχώρηση του Φίλιπ

Οι κριτές ευχαρίστησαν τον Φίλιπ για τα γλυκά που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της πορείας του στον διαγωνισμό. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκέφτεται, μαζί με τη σύζυγό του, να επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και να ανοίξει ένα μικρό ζαχαροπλαστείο με παραδοσιακά γλυκά στην Ελλάδα.

Ο 43χρονος διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει εμπειρία τόσο από το ελληνικό όσο και από το αυστραλιανό MasterChef, εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο μιας τρίτης συμμετοχής.

«Θα μου λείψει, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Το MasterChef είναι η καλύτερη εμπειρία που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Είναι πολύ δύσκολο να πεις αντίο», δήλωσε ο Φίλιπ.

Λίγο πριν αποχωρήσει, ο Φίλιπ φίλησε τη λευκή ποδιά του και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, με τους οποίους έζησε για πέντε μήνες μέσα στον διαγωνισμό.

«Δεν περίμενα, στα 43 μου χρόνια, να ξαναζήσω το MasterChef και να το ζήσω εδώ στην Ελλάδα. Οι ρίζες μου είναι εδώ. Ήρθα και μαγείρεψα με την καρδιά μου κι έφτασα στην πεντάδα. Αυτό ήθελα. Είμαι γεμάτος. Είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε ο Φίλιπ, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Η αναφορά στη σύζυγό του

Ο Φίλιπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του, η οποία κράτησε όλο αυτό το διάστημα το εστιατόριό τους στην Αυστραλία.

«Δεν θα μπορούσα να έχω έρθει εδώ χωρίς τη γυναίκα μου. Ο δικός μου άσος στο μανίκι είναι η γυναίκα μου», τόνισε και συμπλήρωσε: «Τα παιδιά είναι φίλοι που θα έχω για όλη τη ζωή μου, γιατί το καλύτερο πράγμα που πήρα από εδώ ήταν ότι γνώρισα όλους εσάς. Δεν ήθελα να ξανακλάψω, αλλά έρχεται».