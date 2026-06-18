Χαλκίδα: Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 17/6 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ένας ηλικιωμένος άνδρας απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια πυροσβεστών και πολιτών, ενώ συνολικά τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Χαλκίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 17/6 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Εγκλωβισμένος μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες με τη συνδρομή τεσσάρων πολιτών.
  • Συνολικά τέσσερα άτομα, ο ηλικιωμένος, ένας 25χρονος και δύο γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας έχοντας εισπνεύσει καπνό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 17/6 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, μέσα στο σπίτι βρισκόταν εγκλωβισμένος ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες με τη συνδρομή πολιτών.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καθώς η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε σημείο που θα μπορούσε να απειλήσει και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Στην επιχείρηση βοήθησαν τέσσερις πολίτες, δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνέδραμαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στον απεγκλωβισμό του 75χρονου ενοίκου.

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Χαλκίδα

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βοήθησε στον απεγκλωβισμό του 75χρονου, καθώς και δύο γυναίκες, ηλικίας 65 και 60 ετών, από την ίδια πολυκατοικία.

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Χαλκίδα

Όλοι όσοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν εισπνεύσει καπνό. Ο ηλικιωμένος και ο 25χρονος χρειάστηκαν πιο εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμα.

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