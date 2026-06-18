Χαλκίδα: Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 17/6 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, μέσα στο σπίτι βρισκόταν εγκλωβισμένος ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες με τη συνδρομή πολιτών.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καθώς η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε σημείο που θα μπορούσε να απειλήσει και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Στην επιχείρηση βοήθησαν τέσσερις πολίτες, δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνέδραμαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής στον απεγκλωβισμό του 75χρονου ενοίκου.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βοήθησε στον απεγκλωβισμό του 75χρονου, καθώς και δύο γυναίκες, ηλικίας 65 και 60 ετών, από την ίδια πολυκατοικία.

Όλοι όσοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν εισπνεύσει καπνό. Ο ηλικιωμένος και ο 25χρονος χρειάστηκαν πιο εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμα.