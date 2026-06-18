Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο

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Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο την Τετάρτη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις νέες επικρίσεις του Τραμπ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε στο Telegram ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση του μνημονίου.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει εκατέρωθεν επιθέσεις από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.

Πηγή: AFP