Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο την Τετάρτη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις νέες επικρίσεις του Τραμπ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη χώρα.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε στο Telegram ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση του μνημονίου.
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει εκατέρωθεν επιθέσεις από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.
Πηγή: AFP