Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο

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Διεθνή Νέα

Το πλήγμα στον Λίβανο, Φωτογραφία: Reuters
Πλήγμα στον Λίβανο στις 07/06, Φωτογραφία Αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο την Τετάρτη, παρά τις νέες επικρίσεις του Τραμπ.
  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί «παραβίαση του μνημονίου».
  • Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει εκατέρωθεν επιθέσεις από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.

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Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο την Τετάρτη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις νέες επικρίσεις του Τραμπ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε στο Telegram ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση του μνημονίου.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν πραγματοποιήσει εκατέρωθεν επιθέσεις από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.

Πηγή: AFP

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