Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συγκρούσεις είχαν διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες, είχαν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και είχαν συμβάλει στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent μειώθηκαν κατά 89 σεντς, ή 1,12%, και διαμορφώθηκαν στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 98 σεντς, ή 1,28%, και διαμορφώθηκε στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά αποτίμησε θετικά την ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ενέργεια και τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Πηγή: AFP