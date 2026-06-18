Συνελήφθη στην Κολομβία ο αδελφός του «Φίτο», αρχηγού της συμμορίας Λος Τσονέρος

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Ο Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως «Χάβι» και αδελφός του Αδόλφο «Φίτο» Μασίας, συνελήφθη στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης των αρχών του Ισημερινού και της Κολομβίας. Την είδηση ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ρέιμπεργκ.

Ο Χαβιέρ Μασίας καταζητούνταν στη χώρα του για ανθρωποκτονία, ξέπλυμα χρήματος και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Ισημερινού, ο καταζητούμενος ζούσε στην κολομβιανή επικράτεια «με άλλη ταυτότητα», ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ. Ο κ. Ρέιμπεργκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες ή τον ακριβή τόπο της επιχείρησης.

Ο Αδόλφο «Φίτο» Μασίας ήταν επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος, μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον Ισημερινό. Η οργάνωση δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι αρχές τη συνδέουν με ευρύτερη εγκληματική δράση.

Ο «Φίτο» παραδόθηκε στην αμερικανική Δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμενε φυγόδικος. Ο ίδιος είχε αποδράσει από φυλακή του Ισημερινού το 2024, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στη χώρα.

Ο «Φίτο» έγινε ο πρώτος κακοποιός στον Ισημερινό που εκδόθηκε στις ΗΠΑ, μετά το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα. Ο πρόεδρος του Ισημερινού, σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει κηρύξει, με τη στήριξη της Ουάσιγκτον, «πόλεμο» κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο πρώην αρχηγός της Λος Τσονέρος δικάζεται στη Νέα Υόρκη. Οι αμερικανικές αρχές τού έχουν απαγγείλει επτά κατηγορίες, κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών και διακίνηση όπλων. Οι κατηγορίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ποινές από 20 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια.

Η συμμορία Λος Τσονέρος έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ. Οι αρχές θεωρούν ότι η οργάνωση έχει δεσμούς με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP