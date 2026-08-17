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Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονης στην Καλαμαριά – Συνελήφθη ο σύντροφός της

Μια 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παρά τις εμφανείς εκδορές και τραύματα που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να δηλώσει ότι ξυλοκοπήθηκε, ενώ ο σύντροφος αρνήθηκε τις πράξεις του, με τις αρχές να έχουν ασχοληθεί ξανά μαζί του για κακοποιητική συμπεριφορά.

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Γυναίκα με μελανιές
Πηγή: Pexels (φωτό αρχείου)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Κυριακής.
  • Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η 27χρονη είχε εκδορές, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο, ωστόσο η ίδια αρνούνταν να δηλώσει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.
  • Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αρχές ασχολούνται με την περίπτωσή του για κακοποιητική συμπεριφορά.

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, έπεσε μια 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν το 100. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ.

Ο 29χρονος σύντροφος ισχυρίστηκε ότι είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και στον λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο. Παρά την επιμονή των αστυνομικών η 27χρονη, αρνούνταν να δηλώσει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Παρελήφθησαν από περιπολικό και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της η 27χρονη, δήλωσε «ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα».

Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του. Παρά ταύτα οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και συνέλαβαν τον 29χρονο. Σήμερα (17/8/2026), αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αρχές ασχολούνται με την περίπτωση του 29χρονου, για κακοποιητική συμπεριφορά.

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