Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα – «Θετική η συμβολή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών» λένε κύκλοι του ΥΠΑΝ