Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Δράσης της ΠΣΟ
- Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών (EuroBirdwatch)
Γεγονότα
- 42 π.Χ.: Η πρώτη Μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Καίσαρα, Βρούτου και Κάσσιου. Ο Κάσσιος αυτοκτονεί.
- 1866: Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
- 1878: Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως.
- 1926: Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε HELLEXPO.
- 1954: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικς «Μπλεκ», δημιουργία των Ιταλών Τζον Σινκέτο, Ντάριο Γκουτσόν και Πίτερ Σαρτόρι. Ο Μπλεκ είναι ένας «ξανθός γίγαντας», κυνηγός στο επάγγελμα, που μάχεται τους βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα.
- 2016: Ένταση επικρατεί μπροστά από την Ηρώδου Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων, με στόχο αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες στη διασταύρωση της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν, ωθώντας, τη μία κλούβα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρίψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο πρωθυπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, ο οποίος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και διατάζει έρευνα για το περιστατικό, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία κατά εργαζομένων και συνταξιούχων.
Γεννήσεις
- 1945: Βίκτωρ Σανέγιεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν, με τρία χρυσά μετάλλια κι ένα αργυρό σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 3/1/2022)
- 1954: Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας του μπλουζ. (Θαν. 27/8/1990)
- 1962: Τόμι Λι, Ελληνοαμερικανός μουσικός, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος «Motley Crue», γνωστός από τη θυελλώδη σχέση του με τη χυμώδη Πάμελα Άντερσον.
- 1969: Γκουέν Στεφάνι, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
- 1981: Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Σουηδός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1226: Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναρντόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. (Γεν. 26/9/1181)
- 1979: Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. (Γεν. 21/9/1936)
- 1993: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Γεν. 1/6/1940)