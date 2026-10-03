Καιρός: Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα άστατος στην Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νησιού, ενώ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στα ανατολικά και νότια του νομού.

Η θερμοκρασία από 14 έως 22°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυρίως αίθριος καιρός.

Άνεμοι μέτριοι.

Η θερμοκρασία από 9 έως 24°C.

Κρήτη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα, με τα φαινόμενα να παραμένουν κατά τόπους έντονα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

Αιγαίο: Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, 8 έως 9 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Εύβοια: Βροχές και πιθανές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολική Πελοπόννησος: Κατά τόπους βροχές, κυρίως στις ανατολικότερες και ορεινές περιοχές.

Δυτική και Βόρεια Ελλάδα: Κυρίως αίθριος καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η εξέλιξη του καιρού

Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με περισσότερη ηλιοφάνεια στα δυτικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά με μικρότερη ένταση, ενώ οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς να αποκλείεται να φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 24-25°C στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 21-23°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.