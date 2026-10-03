Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο του κτιρίου, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της και τον έλεγχο της κατάστασης.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κεραμεικού

Λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης, πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά.