Νέες πινακίδες κυκλοφορίας…γιοκ – Τελειώνει ο τσίγκος – ΒΙΝΤΕΟ

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Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι αγοραστές αυτοκινήτων και μηχανών καθώς, εν μέσω καλοκαιριού το Υπουργείο Μεταφορών έχει αρχίσει να ξεμένει από πινακίδες κυκλοφορίας λόγω έλλειψης… τσίγκου.

Ο συγκοινωνιολόγος-πολιτικός μηχανικός, Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (17/8) στον ΑΝΤ1 για το θέμα τόνισε:

«Δεν μπόρεσε το Υπουργείο Μεταφορών να προλάβει την παραγγελία του τσίγκου.

Μιλάμε για αστοχία του ελληνικού δημοσίου. Πάντα καθυστερούμε τα έργα και τις προμήθειες. Μπορεί βέβαια και σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου να κάνει ένσταση ένας ανταγωνιστής και να καταπέσει ο διαγωνισμός.

Το Υπουργείο Μεταφορών είναι ένα παλιομοδίτικο υπουργείο το οποίο ούτε καν το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να παρακολουθήσει» είπε ο κύριος Κωνσταντίδης.

Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και στο παρελθόν καθώς διαγωνισμοί του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια πινακίδων έρχονται αντιμέτωποι με νομικές εμπλοκές αλλά και προσφυγές, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να καταφεύγει τελικά σε κατεπείγουσα ανάθεση για να καλυφθεί το κενό.