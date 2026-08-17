Νέες πινακίδες κυκλοφορίας…γιοκ – Τελειώνει ο τσίγκος – ΒΙΝΤΕΟ

Το Υπουργείο Μεταφορών αντιμετωπίζει έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας λόγω καθυστέρησης στην προμήθεια τσίγκου, αναγκάζοντας τους αγοραστές οχημάτων να οπλιστούν με υπομονή. Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης χαρακτήρισε την κατάσταση ως αστοχία του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόβλημα που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν λόγω νομικών εμπλοκών σε διαγωνισμούς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι αγοραστές αυτοκινήτων και μηχανών καθώς, εν μέσω καλοκαιριού, το Υπουργείο Μεταφορών έχει αρχίσει να ξεμένει από πινακίδες κυκλοφορίας λόγω έλλειψης τσίγκου.
  • Ο συγκοινωνιολόγος-πολιτικός μηχανικός, Σταύρος Κωνσταντινίδης, τόνισε ότι «Δεν μπόρεσε το Υπουργείο Μεταφορών να προλάβει την παραγγελία του τσίγκου», κάνοντας λόγο για «αστοχία του ελληνικού δημοσίου».
  • Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και στο παρελθόν, καθώς διαγωνισμοί του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια πινακίδων έρχονται αντιμέτωποι με νομικές εμπλοκές και προσφυγές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι αγοραστές αυτοκινήτων και μηχανών καθώς, εν μέσω καλοκαιριού το Υπουργείο Μεταφορών έχει αρχίσει να ξεμένει από πινακίδες κυκλοφορίας λόγω έλλειψης… τσίγκου.

Ο συγκοινωνιολόγος-πολιτικός μηχανικός, Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (17/8) στον ΑΝΤ1 για το θέμα τόνισε:

«Δεν μπόρεσε το Υπουργείο Μεταφορών να προλάβει την παραγγελία του τσίγκου.

Μιλάμε για αστοχία του ελληνικού δημοσίου. Πάντα καθυστερούμε τα έργα και τις προμήθειες. Μπορεί βέβαια και σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου να κάνει ένσταση ένας ανταγωνιστής και να καταπέσει ο διαγωνισμός.

Το Υπουργείο Μεταφορών είναι ένα παλιομοδίτικο υπουργείο το οποίο ούτε καν το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να παρακολουθήσει» είπε ο κύριος Κωνσταντίδης.

 

Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και στο παρελθόν καθώς διαγωνισμοί του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια πινακίδων έρχονται αντιμέτωποι με νομικές εμπλοκές αλλά και προσφυγές, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να καταφεύγει τελικά σε κατεπείγουσα ανάθεση για να καλυφθεί το κενό.

 

 

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