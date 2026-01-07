Άγιον Όρος: Μεγάλο κύμα Ρουμάνων πιστών για τα Χριστούγεννα – Ρεκόρ επισκεψιμότητας το 2025

  • Μεγάλο κύμα Ρουμάνων ορθόδοξων πιστών κατέκλυσε το Άγιον Όρος για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, που γιορτάζονται με το παλιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο.
  • Παρά την κακοκαιρία και τα αγροτικά μπλόκα, οι πιστοί κατάφεραν να φτάσουν στην Αθωνική Πολιτεία, με έκτακτα δρομολόγια ταχύπλοων σκαφών να εξυπηρετούν τους επισκέπτες.
  • Το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Άγιον Όρος με 350.000 έως 370.000 επισκέπτες, με τους Ρουμάνους να κατέχουν την πρώτη θέση, ακολουθούμενοι από Κύπριους και Έλληνες.
Μεγάλο κύμα Ρουμάνων ορθόδοξων «βούλιαξε» το Άγιον Όρος για τα Χριστούγεννα που γιορτάζονται σήμερα, με το παλιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο. Περίπου 1.000 άτομα (Βαλκάνιοι, Κύπριοι και εγχώριοι επισκέπτες) πέρασαν, τις τελευταίες 48 ώρες, στην Αθωνική Πολιτεία για να ζήσουν τη ξεχωριστή πνευματική ατμόσφαιρα με μακρές αγρυπνίες, βυζαντινές ψαλμωδίες και αυστηρή νηστεία.

Πηγές από το Άγιον Όρος ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως ούτε η κακοκαιρία με τους δυνατούς ανέμους, ούτε τα αγροτικά μπλόκα σε τελωνεία, εμπόδισαν τα σχέδια των πιστών. Μπορεί από την Ουρανούπολη να υπήρξε απαγορευτικό για τα πλοία, ωστόσο έγιναν αρκετά έκτακτα δρομολόγια με ταχύπλοα σκάφη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των ιερομονάχων από την Ιερισσό, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το θαλάσσιο ταξί «Παναγία Τριχερούσα», ένα νεότευκτο σκάφος, από τις Αγιορείτικες Γραμμές.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι η προσέλευση ορθοδόξων στο Άγιον Όρος και τις επόμενες ημέρες, για τον εορτασμό των Θεοφανίων, στις 18 και 19 Ιανουαρίου, καθώς ήδη εκατοντάδες διαμονητήρια στα μοναστήρια έχουν εκδοθεί.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, για το 2025 στο Άγιον Όρος σημειώθηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας, από 350.000 έως 370.000 επισκέπτες, ξεπερνώντας ακόμη και τα νούμερα του 2019 (έτος προ πανδημίας), με τους Ρουμάνους να κατέχουν πλέον την πρώτη θέση καθώς η κατάσταση στο Ισραήλ τους απέτρεψε από τα εκεί παραδοσιακά προσκυνήματα.

Ακολουθούν ως τακτικοί επισκέπτες των μοναστηριών οι Κύπριοι, αμέσως μετά, στην τρίτη θέση, βρίσκονται οι Έλληνες και έπονται οι Βούλγαροι αλλά και προσκυνητές από άλλες βαλκανικές χώρες. Οι μήνες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι ο Ιανουάριος, λόγω των γιορτών, οι πασχαλινοί μήνες, αλλά και οι πρώτοι μήνες του φθινοπώρου (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος).

13:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

