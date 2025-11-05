Άγιον Όρος: Ρώσος μοναχός συνελήφθη για παράνομη παραμονή – «Δεν επιτρέπεται να δίνουμε αποτυπώματα» ισχυρίστηκε

Ρώσος μοναχός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια αλλά καταδικάστηκε για απείθεια επειδή αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα.

«Οι Ρώσοι ιερείς επιτρέπεται να φυλακιστούν αλλά απαγορεύεται να δώσουν αποτυπώματα», είπε στην απολογία του, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 μηνών, με 3ετή αναστολή, για την πράξη της απείθειας (με αναγνώριση ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών).

Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε, λόγω ελλείψεως δόλου, για την παράνομη παραμονή στη χώρα μας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, βρίσκεται στο ‘Αγιον Όρος από το 2015 και το 2019 έληξε η βίζα του, την οποία όμως δεν κατάφερε να ανανεώσει αφού λόγω του κορονοϊού και εν συνεχεία του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου δεν υπήρχε απευθείας πτήση από την Ελλάδα για τη Ρωσία. «Δεν μπόρεσα να φύγω, τα σύνορα ήταν κλειστά- κοιτούσα τον Θεό και έλεγα πότε θα μου δώσει την ευκαιρία να επιστρέψω», ανέφερε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος μοναχός ανήκει στο Μοναστήρι της Μόσχας, ενώ εγκαταβιούσε στο κελί του Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα καθ’ οδόν από το ‘Αγιον Όρος προς τη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα είχε βρεθεί κατηγορούμενος στο ίδιο δικαστήριο ακόμη ένας Ρώσος μοναχός για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρώντας να ταξιδέψει προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Μόσχα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Κατά δήλωσή του, ζούσε από το 2022 στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους. Είχε κριθεί ένοχος και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 2 ετών, η οποία όμως ανεστάλη καθώς ο ίδιος δήλωσε ότι επιθυμεί οικειοθελώς να επιστρέψει στην πατρίδα του.