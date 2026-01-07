Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μπάρες στην Αχαΐα – Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του, που έγινε το πρωί της Τετάρτης (7/1) στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Σύμφωνα με το tempo24news, το τροχαίο συνέβη όταν ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στο στηθαίο της 111.

Το μπροστινό μέρος του οχήματος έγινε «σμπαράλια», ενώ ο 23χρονος τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, διενεργεί η Τροχαία Πατρών.