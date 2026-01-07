Σέρρες: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και το σώμα του 17χρονου «έδειξε» η νεκροψία- «Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ» λέει η μητέρα του 16χρονου

Σύνοψη από το

  • Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος στις Σέρρες σε βάρος του 17χρονου Άγγελου, τον οποίο χτύπησε άγρια επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του.
  • Η νεκροτομή που διενεργήθηκε στον άτυχο 17χρονο δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.
  • «Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ» λέει η μητέρα του 16χρονου, εκφράζοντας τη λύπη της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σέρρες, Σπίτι 17χρονου

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σέρρες: «Τις κάμερες κάτω» – Χειρονομίες από τον αδελφό του 16χρονου στους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

«Ζητώ συγγνώμη, μακάρι να δικαστώ εγώ» λέει η μητέρα του 16χρονου

Συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου ζήτησε η μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη αν και αυτό είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρω ότι είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί. Ξέρω τον θυμό τους, τους δικαιολογώ. Ο γιος μου αν φταίει θα πληρώσει και θα φυλακιστεί» είπε και τόνισε πως έχει μετανιώσει. Όπως δήλωσε, ο γιος της τής είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς ωστόσο να της αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο. «Μου είπε ότι μαλώσανε, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ», σημείωσε.

Η ίδια ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας: «Μακάρι να δικαστώ εγώ. Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια». Ερωτηθείσα για την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα από τον γιο της, τόνισε ότι νιώθει ακόμα χειρότερα και απαίσια.

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν η κακιά στιγμή» λέει ο αδελφός του 16χρονου

Νωρίτερα, ο αδελφός του ανήλικου κατηγορούμενου μίλησε στο LionNews.gr, εξέφρασε τη συντριβή της οικογένειας και υποστήριξε πως πρόκειται για μια τραγική στιγμή που, όπως ανέφερε, δεν αντανακλά τον χαρακτήρα του αδερφού του.

«Ο αδελφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, η οικογένειά του βιώνει επίσης μια βαθιά δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την οικογένεια του θύματος.

«Ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, ο Θεός να τον συγχωρέσει, να ‘ναι καλά εκεί που είναι, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ο αδελφός μου ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΕΟΦ: Ανάκληση 10 παρτίδων γνωστού βρεφικού γάλακτος

ΟΔΔΗΧ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Βουλγαρία: Ποια προβλήματα έχει φέρει η υιοθέτηση του ευρώ στους καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:13 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα  

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Σεπτέμβριο η δίκη της 23χρονης που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκί...
16:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

«Γρίφος» από τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια» – Να δούμε πού θα καταλήξει

Μία ανάρτηση – γρίφο έκανε στα social media ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε λόγ...
16:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Τις κάμερες κάτω» – Χειρονομίες από τον αδελφό του 16χρονου στους δημοσιογράφους

Σήμερα Τετάρτη το πρωί οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο 16χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονο...
16:23 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ένοχος για κακοποίηση ζώου ο 67χρονος – Τι απάντησε για την καταγγελία ότι τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι