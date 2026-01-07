Σέρρες: «Τις κάμερες κάτω» – Χειρονομίες από τον αδελφό του 16χρονου στους δημοσιογράφους

Σήμερα Τετάρτη το πρωί οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο 16χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες.
Έξω από τα δικαστήρια της πόλης δημιουργήθηκε ένταση περιορισμένης διάρκειας, όταν συγγενείς του δράστη αντέδρασαν και επέδειξαν επιθετικότητα έναντι της παρουσίας των δημοσιογράφων.
Μάλιστα, ο αδελφός του 16χρονου επιτέθηκε φραστικά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ:
«Ελα όπως είστε, τις κάμερες κάτω», φώναζε, ενώ συγχρόνως έκανε χειρονομίες.
Την ίδια ώρα, η μητέρα του 16χρονου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη, εμφανώς καταβεβλημένη.
Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις «άθλιες συνθήκες» που ζούσε ο 16χρονος
Από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε λάβει και είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά στις αρμόδιες αρχές, για τον 16χρονο που -σήμερα- κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες, ύστερα από καβγά που είχε προηγηθεί με τον ανήλικο καθ’ ομολογίαν δράστη, που κατέληξε σε τραγωδία.
«Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και τα δύο παιδιά, γιατί είναι και τα δύο θύματα» αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», την ώρα που ο 16χρονος βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αφού φέρεται να ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε τον 17χρονο, επειδή έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.
Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. «Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια» επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.
Άμεσα, και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «Κατεπείγουσα» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.