Σέρρες: «Τις κάμερες κάτω» – Χειρονομίες από τον αδελφό του 16χρονου στους δημοσιογράφους

Σήμερα Τετάρτη το πρωί οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο 16χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες.

Έξω από τα δικαστήρια της πόλης δημιουργήθηκε ένταση περιορισμένης διάρκειας, όταν συγγενείς του δράστη αντέδρασαν και επέδειξαν επιθετικότητα έναντι της παρουσίας των δημοσιογράφων.

Μάλιστα, ο αδελφός του 16χρονου επιτέθηκε φραστικά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ:

«Ελα όπως είστε, τις κάμερες κάτω», φώναζε, ενώ συγχρόνως έκανε χειρονομίες.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 16χρονου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη, εμφανώς καταβεβλημένη.