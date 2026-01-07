Ζελένσκι: Ελπίζει σε νέα συνάντηση με Τραμπ το επόμενο διάστημα – Ζητά σαφήνεια από τους συμμάχους για τις εγγυήσεις ασφαλείας

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσιγκτον.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μια σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε μία τέτοια επίθεση.
Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Φλόριντα
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσιγκτον, καθώς οι συνομιλίες για ένα πλαίσιο τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποτραπεί μια εκ νέου επίθεση από την Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μια σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε μία τέτοια επίθεση.

