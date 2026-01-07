Καρδίτσα: Σε αποκλεισμό του Μπράλου προχωρούν αύριο οι αγρότες – Οι αποφάσεις στο μπλόκο Ε-65

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες του μπλόκου Ε-65 στην Καρδίτσα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους.
  • Στη γενική συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου αποφασίστηκε ομόφωνα αύριο (8/1) στις 11 το πρωί να αναχωρήσουν με τρακτέρ για το Μπράλο Φθιώτιδος. Εκεί, μαζί με συναδέλφους τους, θα αποκλείσουν κάθε δίοδο από και προς την Αθήνα.
  • Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, δήλωσε πως τα μέτρα είναι «μία από τα ίδια» και ότι θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρδίτσα: Σε αποκλεισμό του Μπράλου προχωρούν αύριο οι αγρότες – Οι αποφάσεις στο μπλόκο Ε-65

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου Ε-65 στην Καρδίτσα, αφού η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, όπως λένε, δεν ικανοποιεί τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα ( 7/1) το απόγευμα, αποφασίστηκε ομόφωνα αύριο (8/1) το πρωί στις 11 οι αγρότες να αναχωρήσουν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για το Μπράλο Φθιώτιδος, προκείμενου με τους συναδέλφους τους, να αποκλείσουν κάθε δίοδο από και προς την Αθήνα.

Πηγή: karditsalive.net

Σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας δήλωσε πως είναι «μία από τα ίδια», στέλνοντας μήνυμα στους κυβερνώντες, ότι θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα στους δρόμους για την επιβίωσή τους.

Μάλιστα, όπως είπε, σε πανελλαδικό επίπεδο ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να δώσει ο ίδιος λύσεις στα οξυμένα τους προβλήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΟΜΕΔ: Πότε θα ληφθεί η κρίσιμη απόφαση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Efood

Αναστέλλεται η απεργία στις λαϊκές αγορές – Κανονικά από την Παρασκευή η λειτουργία τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:50 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασί...
20:43 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στη...
20:21 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούντερε

Μακάβριο εύρημα στη Σάμο, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούν...
20:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Λάρισα: Κλείνουν αύριο τα τούνελ στα Τέμπη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας – Τι αποφάσισαν στη γενική συνέλευση

Να σκληρύνουν την στάση τους, κλείνοντας αύριο το πρωί τις σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι