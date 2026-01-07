Καρδίτσα: Σε αποκλεισμό του Μπράλου προχωρούν αύριο οι αγρότες – Οι αποφάσεις στο μπλόκο Ε-65

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου Ε-65 στην Καρδίτσα, αφού η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, όπως λένε, δεν ικανοποιεί τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα ( 7/1) το απόγευμα, αποφασίστηκε ομόφωνα αύριο (8/1) το πρωί στις 11 οι αγρότες να αναχωρήσουν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για το Μπράλο Φθιώτιδος, προκείμενου με τους συναδέλφους τους, να αποκλείσουν κάθε δίοδο από και προς την Αθήνα.

Σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας δήλωσε πως είναι «μία από τα ίδια», στέλνοντας μήνυμα στους κυβερνώντες, ότι θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα στους δρόμους για την επιβίωσή τους.

Μάλιστα, όπως είπε, σε πανελλαδικό επίπεδο ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να δώσει ο ίδιος λύσεις στα οξυμένα τους προβλήματα.