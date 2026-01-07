Λάρισα: Κλείνουν αύριο τα τούνελ στα Τέμπη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας – Τι αποφάσισαν στη γενική συνέλευση

Να σκληρύνουν την στάση τους, κλείνοντας αύριο το πρωί τις σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, αποφάσισαν οι αγρότες στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (7/1) στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να του θέσουν το διεκδικητικό τους πλαίσιο, που είναι 14 αιτήματα.

Οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί αύριο στο μπλόκο της Νίκαιας και στις 11 θα κλείσουν με τα τρακτέρ και τα αυτοκίνητά τους τις σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, υλοποιώντας την απόφαση για «μπλακ άουτ», που έλαβε η πανελλαδική σύσκεψη την περασμένη Κυριακή στα Μάλγαρα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη συνέλευση μιλώντας και με τα υπόλοιπα μπλόκα, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια.

Ζητούν παράλληλα συνάντηση με τον πρωθυπουργό

«Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο» είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Ταυτόχρονα, επειδή εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ χωρίς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε πιθανότητα να κερδίσουμε κάτι, να κερδίσουμε ουσιαστικά αιτήματα, ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να θέσουμε ξανά το διεκδικητικό μας πλαίσιο, που είναι 14 αιτήματα και στα οποία περιμένουμε κάποιες σαφείς απαντήσεις, διορθωτικές κινήσεις και βελτίωση των εξαγγελιών που έγινε σήμερα από την κυβέρνηση», είπε.

«Πηγαίνοντας στα Τέμπη και κλιμακώνοντας, ζητάμε και συνάντηση που θα θέσει επί τάπητος το διεκδικητικό μας πλαίσιο που έχουμε καταλήξει από τις 13 Δεκεμβρίου και έχει σταλεί στην κυβέρνηση», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «είμαστε στην τελική ευθεία, στην πιο κρίσιμη καμπή, θα βγούμε και θα δώσουμε την μάχη μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε».