Αναστέλλεται η απεργία στις λαϊκές αγορές – Κανονικά από την Παρασκευή η λειτουργία τους

Θετική εξέλιξη σημειώθηκε στο σύνολο των αιτημάτων των παραγωγών των λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε νέα βάση μπαίνουν ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα. Η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών

«Μετά από συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στο Υπουργείο Οικονομικών με τους: Υφυπουργό κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία των λαϊκών αγορών και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας Περτσούνης Δημήτριος».

ΠΟΣΠΛΑ: Αναστέλλεται η απεργιακή κινητοποίηση των λαϊκών αγορών

Αναστέλλεται η απεργιακή κινητοποίηση των λαϊκών αγορών, μετά από μία πολύωρη και ουσιαστική συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ξεπέρασε τις τρεις ώρες και έθεσε τις βάσεις ενός διαλόγου πάνω στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών των Λαϊκών Αγορών, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με επικεφαλής τον Πρόεδρο Άγγελο Δερετζή, της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών με τη συμμετοχή του Προέδρου Νίκου Σωτηρίου και του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Γεωργιάδη, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών με τον Πρόεδρο Παντελή Μόσχο, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Αττικής Κώστας Σουραΐτης, καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών από όλη τη χώρα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Γιώργος Κώτσηρας και Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις για την προσαρμογή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης στα πραγματικά εισοδήματα και στην πραγματική δραστηριότητα των λαϊκών αγορών, καθώς και για την προσαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας τους, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Με βάση αυτή τη θετική εξέλιξη και την έναρξη ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου, στο πλαίσιο της καλής πίστης, αναστέλλεται η απεργιακή κινητοποίηση των λαϊκών αγορών, η οποία παραμένει στο τραπέζι εφόσον δεν τηρηθούν όσα έχουν συζητηθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι αποκλεισμοί των λαχαναγορών την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα.

Οι Ομοσπονδίες παραμένουν σε εγρήγορση και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων, με στόχο οι αλλαγές να αποτυπωθούν στην πράξη και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών.